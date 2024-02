Sorteggi Europa League: orario, dove vederli e le possibili avversarie di Roma, Atalanta e Milan

Oggi ci sono i sorteggi di Europa League che si tengono come tradizione a Nyon. Nella città svizzera sede della Uefa, dalle urne si scoprirà quali sono le avversarie che giocheranno contro Roma, Milan e Atalanta. Queste tre squadre, infatti, sono le uniche tre italiane rimaste nella competizione. I giallorossi hanno vinto ai calci di rigore contro il Feyenoord nei play off eliminando gli olandesi da una competizione Uefa per il terzo anno di fila. I rossoneri, invece, hanno sconfitto con un totale di 5 gol tra andata e ritorno il Rennes, che ha vinto 3-2 ieri sera. I bergamashci, invece, sono gli unici italiani ad aver vinto il girone nella competizione. I club che possono incontrare le tre azzurre non sono da sottovalutare e ci sono diversi nomi da evitare a tutti i costi.

La Roma gioca bene e sa soffrire: 5-3 (d.c.r.) e Feyenoord eliminato. Decisivo Svilar ai rigori

Orario e dove vedere i sorteggi di Europa League

Il sorteggio di Europa League comincia alle 12.00 di oggi, venerdì 23 febbraio 2024. Le immagini dell'evento sono trasmesse sui canali social della Uefa, così come sul sito e sul canale Youtube ufficiale dell'organo calcistico europeo. In alternativa, si possono vedere anche su Sky Sport 24 e su Dazn.

Le teste di serie

Le teste di serie in gara sono 8 e ci sono club che Roma e Milan devono evitare.

L'Atalanta non ha problemi con queste squadre perché, avendo vinto il Girone D, è considerata una squadra di prima fascia. Per questo, le appartenenti a questa fascia (tranne De Ketelaere e compagni) sono le possibili avversarie di Milan e Roma. Tra i nomi più altisonanti ci sono Liverpool, Villarreal e Bayer Leverkusen. Ecco la lista completa delle teste di serie.

West Ham

Brighton

Atalanta

Liverpool

Villarreal

Slavia Praga

Bayer Leverkusen

Le non teste di serie

Le squadre che invece hanno dovuto lottare per mantenere il proprio posto nella competizione sono altrettante otto e sono passate tramite i playoff o sono retrocesse dalla Champions League. Tra queste ci sono la Roma e il Milan, che verranno sorteggiate con una della prima fascia.

Milan

Friburgo

Qarabag

Benfica

Marsiglia

Roma

Sparta Praga

Sporting Lisbona

Le possibili avversarie del Milan

Il Milan nell'urna di Nyon può incontrare quasi tutte le teste di serie della competizione visto che è scesa dalla Champions League. Le terze qualificate nella corsa alla vittoria della coppa dalle grandi orecchie, infatti, sono considerate squadre di seconda fascia o non teste di serie. L'unica che non può sfidare è l'Atalanta visto che viene dalla stessa nazione.

Le possibili avversarie del Milan:

Liverpool

West Ham

Brighton

Villarreal

Slavia Praga

Bayer Leverkusen

Le possibili avversarie della Roma

La Roma in Europa League può incontrare sette squadre delle teste di serie. L'unica che i giallorossi possono evitare per le regole imposte dal sorteggio è l'Atalanta, che fa parte della stessa federazione e non può essere incontrata agli ottavi.

Le possibili avversarie della Roma:

West Ham

Brighton

Liverpool

Villarreal

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Le possibili avversarie dell'Atalanta

L'Atalanta può affrontare sei delle non teste di serie che sono presenti nell'urna di Nyon. Le tre con cui i bergamaschi non possono giocare sono Roma e Milan. Le due provengono dalla Serie A, quindi dalla stessa nazione, e per regole Uefa non possono incontrarsi.

Le possibili avversarie dell'Atalanta:

Friburgo

Qarabag

Benfica

Marsiglia

Sparta Praga