Slavia Praga-Roma, le ultimissime sulla formazione: ci sono Lukaku e Cristante. Zalewski ci prova

Turnover, ma non troppo. José Mourinho ha in mente la miglior formazione da schierare contro lo Slavia Praga, senza però rischiare alcuni elementi in vista del derby. La partita con i cechi può garantire la qualificazione agli ottavi con una vittoria, per questo il portoghese non farà partire titolare “bambini” come Pagano, Joao Costa, Cherubini o Pisilli. Magari a partita in corso, ma dall’inizio si alterneranno titolari e secondo linee. Non in difesa che sarà composta da Mancini, Llorente e Ndicka per mancanza di alternative.

In porta, invece, ci sarà Svilar come accaduto nelle precedenti gare europee.

Sulla fascia destra Celik, mentre sulla sinistra Zalewski o El Shaarawy qualora l’esterno polacco non dovesse farcela (reduce da un attacco influenzale). A centrocampo torna Paredes, affiancato da Cristante e Bove. In alternativa, possibile l’impiego di Auar per dare respiro a uno dei due. In attacco torna la coppia Lukaku-Belotti. C’è anche Dybala in Repubblica Ceca, ma Mourinho vuole farlo riposare in vista della Lazio.

Slavia Praga-Roma, le probabili formazioni

Stadio Fortuna Arena giovedì 9 novembre ore 18.45

Slavia Praga (3-4-2-1): 28 Mandou; 3 Holes, 5 Hogbu, 27 Vicek; 21 Doudera, 19 Dorley, 10 Zafeiris, 22 Dumitrescu; 8 Masopust, 26 Schranz; 13 Chytil

A disp.: 1 Kolar, 31 Sirotnik, 6 Wallem, 9 Tijani, 14 van Buren , 15 Jurecka, 17 Provod, 18 Boril, 24 Ogungbayi, 25 Hromada, 29 Tomic, 35 Jurasek

All.: Jindřich Trpišovský

Roma (3-5-2): 99 Svilar; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N’Dicka; 19 Celik, 52 Bove, 16 Paredes, 4 Cristante, 59 Zalewski; 90 Lukaku, 11 Belotti

A disp.: 1 Rui Patricio, 63 Boer, 2 Karsdorp, 21 Dybala, 20 R.Sanches, 22 Aouar, 92 El Shaarawy, 60 Pagano, 61 Pisilli, 64 Cherubini, 67 Joao Costa, 68 D’Alessio

All.: José Mourinho (in panchina Foti)

Arbitro: François Letexier

Assistenti: Mugnier – Rahmouni

Quarto Uomo: Batta

Var: Skjervold – Avar: Zaharia