Roma-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv: Mou ritrova Pellegrini (con Dybala e Lukaku)

Roma-Udinese. Alle 18 all'Olimpico la sfida Mourinho Cioffi. I giallorossi potranno schierare insieme Pellegrini, Dybala e Lukaku contro i friulani che Cioffi sembrano in grado di rianimare puntando su Samardzic, Zemura e Success. Per Mourinho, visto il successivo tour de force, tre punti sono la precondizione per non ritrovarsi staccato dalla zona Champions.

Roma-Udinese, probabili formazioni

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 Ndicka; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 21 Dybala, 90 Lukaku (99 Svilar, 63 Boer, 43 Kristensen, 19 Celik, 59 Zalewski, 52 Bove, 22 Aouar, 60 Pagano, 20 Renato Sanches, 11 Belotti, 17 Azmoun, 92 El Shaarawy).

All.: Mourinho.

Udinese (3-5-1-1): 1 Silvestri; 18 Perez, 29 Bijol, 27 Kabasele; 2 Festy, 24 Samardzic, 11 Walace, 32 Payero, 33 Zemura; 37 Pereyra; 7 Success (40 Okoye, 93 Padelli, 3 Masina, 4 Lovric, 5 Guessand, 6 Zarraga, 8 Quina, 12 Kamara, 13 Joao Ferreira, 15 Akè, 16 Tikvic, 17 Lucca, 26 Thauvin, 31 Kristensen, 80 Pafundi).

All.: Cioffi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Brenner, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Semedo.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Dove vederla in tv

Roma-Udinese, in programma all'Olimpico domenica 26 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.