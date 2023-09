Roma, Souloukou: «Ci aspettiamo di arrivare in fondo all'Europa League. Lukaku è la prova delle nostre ambizioni»

Un girone di Europa League con poche difficoltà quello capitato alla Roma che dovrà scontrarsi contro Slavia Praga, Sheriff e il Servette: «Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari. Il livello dell’Europa League è alto quindi la fase a gironi è importante. Siamo consapevoli del valore della nostra squadra e del nostro allenatore. Visti i risultati degli ultimi anni in Europa, è ovvio che l'aspettativa è arrivare in fondo alla competizione», ha detto il Ceo giallorosso Lina Souloukou. La dirigente si è insediata nella Roma lo scorso aprile, ha preso familiarità con l’ambiente giallorosso stilando un bilancio dei suoi primi mesi: «La situazione che ho trovato è molto positiva, lavorando da tanti anni nel calcio conoscevo bene la passione dei tifosi romanisti. È ovvio che viverla da vicino ogni giorno, allo stadio o all’aeroporto quando Romelu è atterrato è incredibile. Lavorare in una piazza che ha questo sentimento d’amore per la squadra così profondo, è un onore. Ma è anche una grande responsabilità perché siamo consapevoli dell’importanza che ha la squadra per la vita dei tifosi».

Non solo passione, ma anche programmazione. La Roma ha dovuto rispettare i rigidi paletti del seetlmanet agreement firmato un anno fa e sta lavorando in parallelo sul nuovo stadio: «La proprietà ha investito tanto per costruire una squadra bella, non solo in campo ma anche fuori.

Sono molto orgogliosa di lavorare per loro. Lo stadio e la Uefa con il settlement agreement, sono percorsi istituzionali diversi, è vero che si intrecciano fra loro ma sono cose differenti. Avere uno stadio di proprietà è importante perché è uno dei pillar del progetto sportivo. Non esistono società che vogliono arrivare al vertice senza avere la loro casa. In parallelo stiamo portando avanti il percorso con la Uefa che prevede dei vincoli che dobbiamo rispettare, ma che è allineato con la sostenibilità finanziaria del mondo del calcio. Anche questo percorso, che dobbiamo rispettare, non ha mai impedito l’ambizione della proprietà. L’ultima prova concreta è l’arrivo di Lukaku che è un chiaro esempio di come la proprietà anno dopo anno sta rendendo la Roma sempre più competitiva».