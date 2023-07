Calciomercato Roma, Pinto vuole Renato Sanches: proposto un prestito con diritto di riscatto

Se per l’arrivo di un nuovo attaccante José Mourinho dovrà ancora aspettare, il centrocampista potrebbe già averlo per l’inizio del ritiro in Portogallo. Tiago Pinto sta lavorando con il Psg per portare Renato Sanches a Trigoria in prestito con diritto di riscatto e una parte dello stipendio pagata dai francesi.

Luis Enrique lo ha messo in disparte e lui vorrebbe dimostrare di non essere già un giocatore finito all’età di 25 anni.

I continui infortuni accusati la scorsa stagione (quattro muscolari di cui uno traumatico, 111 giorni di stop, 19 partite saltate e solo 6 volte titolare in Ligue One), sono il passato. Adesso l’ex Lille vuole riprendere la sua carriera in mano e imporsi in Italia con l’obiettivo di essere ceduto la prossima stagione a un prezzo congruo.

Non arriverà per fare il titolare, ma con il compito di far rifiatare Matic, Cristante, Aouar e Pellegrini. Può giocare davanti alla difesa, oppure, nel ruolo di trequartista, è abile palla al piede, buon tiro dalla distanza e ottima visione di gioco. Insomma, un colpo che la Roma può permettersi e agevolato dal rapporto di amicizia tra l’emiro proprietario del Psg Al-Khelaifi e Dan Friedkin.