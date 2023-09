Roma, Pellegrini a caccia del riscatto. A Genova per la prima volta titolare insieme a Lukaku

Dopo 33 giorni Lorenzo Pellegrini tornerà titolare. Un mese trascorso tra panchine (quella con il Milan) e infermeria. Luciano Spalletti ha dovuto addirittura rimandarlo a Trigoria per l’infortunio all’adduttore. Una ricaduta? Possibile, ma sulle sue condizioni cliniche viene mantenuto il silenzio. Mourinho ne ha dovuto fare a meno per tre partite: Empoli, Sheriff e Torino (era panchina e non è subentrato). Di tanta abbondanza che José aveva a centrocampo ai nastri di partenza, sono rimasti solo con Cristante, Paredes e Bove. Indisponibili Aouar (questa sera dovrebbe subentrare) e Renato Sanches che ne avrà fin dopo la sosta di metà ottobre per una pre lesione alla coscia destra. Pellegrini, dunque, diventa l’arma da utilizzare nelle prossime gare con Genoa, Frosinone, Servette e Cagliari. Un tour de force a cui Lorenzo vuole partecipare per riscattarsi e dimostrare alla piazza di non essere un calciatore di cristallo.

Giocherà nel 3-5-2 come mezzala sinistra, alla sua destra avrà Paredes in cabina di regia e Cristante nel ruolo dell’altra mezzala. Oppure, Mourinho potrà rispolverare il 3-4-2-1 utilizzato anche con i granata e metterlo a ridosso dell’attacco accanto a Dybala e dietro Lukaku. Quella è la posizione che più predilige, vicino alla porta e con la possibilità di fare gol anche dalla distanza. Allo stesso tempo, può inventare e ricevere le sponde Romelu. A proposito, sarà la prima volta che Lorenzo giocherà titolare assieme al belga. Si sono incrociati contro il Milan per soli 19 minuti più recupero. Pochi per giudicare sintonia ed empatia, inoltre, Big Rom era arrivato nella Capitale da pochi giorni e gli allenamenti insieme erano stati solo una manciata. Ora che gli equilibri sono più stabili, entrambi potrebbero sfruttare le rispettive qualità per dare spettacolo.