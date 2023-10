Roma, Paredes: «Qui sto benissimo, Mourinho mi ha messo al centro del progetto»

Leandro Paredes si è preso il centrocampo della Roma, ha sostituito Matic e Mourinho si è complimentato per essersi integrato in tempi brevissimi: «Ho trovato una Roma molto cambiata. Mi sento molto felice qui, la mia famiglia è molto contento e sono pronto per questa sfida. Darò il massimo ogni giorno e ogni allenamento per vincere qualcosa».

Cosa è cambiato dopo la sconfitta di Genova?

«Lavoriamo per migliorare perché margine per farlo.

Abbiamo una squadra che può fare meglio».

Che ambiente ha ritrovato dopo 6 anni di assenza da Roma? Si sente pronto per esser eun leader di questa squadra?

Come si trova in questo centrocampo? Che tipo di compagno è Cristante?

«Mi trovo benissimo. Con lui abbiamo un centrocampo forte e ampio per fare bene. Sto bene con Bryan e con tutti, speriamo di fare il meglio possibile per la Roma»

A Juve e PSG non eri al centro, qui Mourinho ti ci ha messo subito. Ti dà una spinta?

«Sì, conta tantissimo. Quando sono stato qua sono stato bene, nei primi tre anni benissimo poi alla Juve è stato un anno difficile per e per tutta la squadra. Appena sono arrivato qui il mister mi ha dato tanta fiducia. Averla per me è importante e mi fa dare il massimo per me e per l’allenatore».

In che condizioni sta?

«Mi sento meglio rispetto a quando sono arrivato. Ho parlato con il mister di questo, per me è importante continuare a giocare».