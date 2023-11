Roma, Pagano: «Mourinho mi ha dato delle opportunità e io le ho colte. Il derby? Non ci pensiamo»

Riccardo Pagano domani contro lo Slavia Praga non partirà titolare, ma probabilmente avrà l’opportunità di giocare qualche minuto a partita in corso: «A inizio stagione speravo di giocare così, ma non me l’aspettavo. Il mister mi ha dato delle opportunità e io le ho colte. Quando il mister mi darà altre occasioni io mi farò trovare pronto». Ecco la conferenza stampa integrale.

A che punto è come calciatore?

«Sono a buon punto.

A inizio stagione speravo di giocare così, ma non me l’aspettavo. Il mister mi ha dato delle opportunità e io le ho colte. Quando il mister mi darà altre occasioni io mi farò trovare pronto».

Già pensate al derby o solo allo Slavia?

«Siamo completamente concentrati sulla partita di domani, non è giusto parlare del derby. Vogliamo vincere per raggiungere la qualificazione e daremo tutto per vincere la partita. Da venerdì penseremo al derby».

In cosa è cresciuta di più la squadra?

«Stiamo dando continuità alle vittorie, nelle ultime sette abbiamo perso solo con l’Inter. Domani andremo in campo per vincere».

Tra i suoi ex compagni di Primavera che è il prossimo che può esordire?

«Il settore giovanile della Roma è molto forte. Lo ha dimostrato in questi anni, ci sono ragazzi come me che lavorano bene in prima squadra. Tra quelli che non hanno ancora esordito penso a Joao Costa. Se continua a lavorare con la testa giusta, arriverà anche il suo momento».