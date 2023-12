Roma, Mourinho: «Mi aspetto giustizia dalla Procura. Ho detto cose normali. Ho parlato con Friedkin, ma non del rinnovo»

José Mourinho ha incontrato il procuratore federale nella giornata di ieri: «Mi aspetto giustizia dalla giustizia sportiva. Non ho mai offeso l’arbitro, non ho mai messo in dubbio la qualità dell’arbitro. Il fatto di usare quella espressione che mi è sembrata e mi continua a sembrare normale, è perché la utilizzo anche per me stesso sul lavoro e nella vita sociale». Sul suo futuro a Roma, ha spiegato: «Oggi ci sono il boss con i suoi figli, abbiamo parlato. Se mi chiedi se ho parlato con loro del mio futuro, la risposta è no». Ecco la conferenza stampa integrale.

I giocatori sono tutti recuperati, qualcuno sta salendo di livello?

«È stata una settimana buona perché abbiamo potuto lavorare bene con alta intensità che è quello che non si può fare quando giochiamo tante partite. Per Smalling nessuna evoluzione mentre Kumbulla inizia già ad allenarsi con noi. Se tutto va bene, può aiutare dalla panchina già contro il Napoli o subito alla prima di gennaio. Gente come Renato o Pellegrini che hanno avuto infortuni di recente, hanno avuto una buona settima di lavoro. Era da tanto che non lavoravamo tutti insieme sui principi tattici».

La Fiorentina, che avversario si aspetta?

«Avversario di qualità, ha tante opzioni e grande rosa. Contro il Parma hanno vinto senza usare tanti giocatori che domani giocheranno. Una buona rosa, con un’identità propria, gioca per gli stessi nostri obiettivi e lo dice la classifica. Sarà una partita molto difficile».

Ieri ha incontrato il procuratore federale, cosa può dire di questo incontro? Cosa si aspetta dalla giustizia sportiva?

«Mi aspetto giustizia dalla giustizia sportiva.

Non è un problema per me, la mia vita qui a Roma è lavoro. Mi sono presentato spontaneamente, anche felice. Il procuratore federale, il signor Chiné, mi ha dato l’opportunità con tutta la naturalezza di dirgli quello che potevo dirgli. Che è esattamente la verità. Non ho mai offeso l’arbitro, non ho mai messo in dubbio la qualità dell’arbitro. Il fatto di usare quella espressione che mi è sembrata e mi continua a sembrare normale, è perché la utilizzo anche per me stesso sul lavoro e nella vita sociale. È stata capita in un modo che io non intendevo. L’arbitro ha avuto la capacità di fare quella partita, dopo ho detto che ha fatto un buon lavoro. Non riesco a trovare nessun problema. Io ho detto questo al procuratore e mi aspetto giustizia».

C’è anche la parte su Berardi?

«Se il Sassuolo si è arrabbiato è un problema loro. È anche un problema di personalità, perché prima e dopo la partita non mi hanno detto nulla. Perché mi salutano con cordialità e con il sorriso e poi vanno alla stampa a dire che non sono contenti? Se io non sono contento di qualche avversario glielo dico prima o dopo la partita, ma questo non è successo. Io ho il diritto di dirlo e anche il dovere. Perché uno che è un allenatore di livello da oltre 30 anni ha anche il dovere di difendere il calcio. Ci sono cose che in campo che non possono accadere ma che spesso succedono settimana dopo settimana».

Quanto le hanno fatto piacere le parole di Tiago Pinto prima di Sassuolo-Roma?

«Per me lui è la Roma e quando parla è la Roma. Non parla per individualità, ma per la società. Non mi aspetto sostegno dalla società se io sbaglio, ma quando io non sbaglio e quando le mie parole sono normali ed equilibrate sì. E mi ha fatto piacere sentire dalla società che è qui. Mi ha dato equilibro emozionale per quella partita».

Le è stata contestata anche la battuta su Mancini ammonito al 10’?

«Non posso neanche parlare di quello che è successo ieri. Sono andato con Pinto e l’avvocato Conte. Abbiamo trovato Chiné e abbiamo parlato».

Cosa pensa della designazione arbitrale per domani?

«Penso che noi allenatori non dobbiamo parlare degli arbitri prima della partita. Questa è una riflessione che ho fatto da solo. Che io ho condiviso con il procuratore. Prima della partita non dobbiamo parlarne. Dopo possiamo essere felici o criticare, ma prima dobbiamo partire dal principio che vogliono fare bene e lasciarli tranquilli».

Se le presentassero il rinnovo di contratto lei lo firmerebbe?

«È una domanda ipotetica perché non è successo. Non mi piace rispondere a domande ipotetiche. Quel sostegno mi ha fatto piacere, do tutto per la Roma e faccio tutto quello che posso per aiutare la società. Non posso dirvi ogni volta che io parlo con la proprietà. Oggi ci sono il boss con i suoi figli, abbiamo parlato. Se mi chiedi se ho parlato con loro del mio futuro, la risposta è no. Non ne abbiamo parlato».

Pellegrini e Renato Sanches possono giocare dal primo minuto?

«Abbiamo bisogno di tutti. La nostra rosa tutta insieme, senza infortuni, con i giocatori in forma, è forte. Mi dà diverse opzioni, mi aiuta ad aiutare la squadra durante la partita. La verità è che lì a centrocampo le opzioni sono tante. Bove non è il ragazzino che entra 10 minuti. Quando non ci sono Renato, Lorenzo, Paredes squalificato, non ci sono drammi perché troviamo sempre soluzioni. Averli tutti disponibili è importante. Domani ci sono sei giocatori a disposizione, che è un numero ottimo. Renato è migliorato in questa settimana. Manca qualcosa per arrivare al massimale. Lorenzo ha fatto una settimana ottima. Con quel gruppo siamo a posto. Ma ci sono tante partite importanti, poi a gennaio c’è la Coppa Italia ed eventualmente la seocnda partita se vinciamo la prima. Sarà difficile in difesa con i difensori centrali e Ndicka che parte».