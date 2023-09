Roma, sale l'attesa per Lukaku: a Trigoria è pronto il programma di recupero. De Biasi: «È devastante»

«L'ho visto bene, non è ancora al top della condizione ma è in grande crescita». Il ct dell’Arzebaigian Gianni De Biasi fotografa così le condizioni di Romelu Lukaku dopo i 66 minuti giocati con il Belgio. L’attaccante della Roma sta bene, se sono accorti in nazionale ma anche a Trigoria dove stanno preparando un percorso di riatletizzazione volto a incrementare rapiditá, corsa e resistenza.

L’attesa di vederlo giocare con continuità è enorme perché i giallorossi di Mourinho hanno bisogno di una svolta dopo il punto in tre partite che ha reso un incubo l’inizio di stagione. «Ha messo in mostra tutte le sue caratteristiche: sempre molto bravo nel farsi vedere e a giocare anche spalle alla porta», ha proseguito il tecnico.

Non solo, perché Lukaku se affiancato a dovere può essere devastante: «Se gli dai l’appoggio o va alla rifinitura o al tiro in porta e diventa difficilissimo fermarlo.

L’ho visto reattivo, nell’ora abbondante che è stato in campo ha disputato una buona partita e ci ha sempre tenuto in apprensione. Ora gli serve solo giocare con continuità. Ha un fisico e soprattutto una forza fisica pazzeschi, appena entrerà totalmente in forma diventerà devastante. È stato davvero un grande acquisto, la Roma aveva bisogno di un attaccante così. Lui e Dybala possono essere una grandissima coppia». Lo pensa anche Mourinho che contro l’Empoli è pronto a schierarli insieme: Paulo ha recuperaro dall’infortunio agli adduttori e Romelu tornerà a giocherà con continuità.