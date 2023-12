Roma-Fiorentina, il "pizzino" di Mourinho a Rui Patricio (consegnato dal raccattapalle). Ecco cosa c'era scritto

Un "pizzino" su un foglio, consegnato da José Mourinho a un raccattapalle vicino alla panchina e fatto consegnare a Rui Patricio, sotto la Curva Nord. Nel finale di Roma-Fiorentina (terminata 1-1), la scena all'Olimpico se la prende ancora lo Special One con un trovata delle sue. Con la squadra in nove uomini contro 11 per via delle espulsioni di Zalewski e Lukaku, José ha prima cercato di tranquillizzare i suoi e poi ha fatto recapitare un messaggio al portiere portoghese.

Il pizzino a Rui Patricio: cosa c'era scritto

Nel biglietto, inquadrato dalle telecamere di Dazn, le indicazioni sui calci d'angolo a sfavore: Bove ed El Shaarawy erano indicati come gli uomini con il compito di coprire i due pali della porta. Nei minuti di sofferenza finale della squadra giallorossa è servita anche questa indicazione per permettere alla Roma di uscire con un punto da una partita che si era messa male.