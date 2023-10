Roma femminile, Champions più vicina: 3-0 sul Vorskla e gironi a un passo

Quaificazione blindata. I gironi di Champions League sono vicini. Serve solamente una settimana affinché diventi ufficiale. La Roma batte al Tre Fontane le ucraine del Vorskla (3-0, il ritorno sempre all'Eur mercoledì prossimo) e praticamente stacca il pass per la seconda volta consecutiva alla fase finale della massima competizione europea. Un match a senso unico, tenuto aperto solamente dalla poca cattiveria sotto porta delle giallorosse che avrebbe potuto chiudere il discorso già nel primo tempo. Poco male, perché dalle parti di Ceasar di rischi non ce ne sono mai stati.

Ma il fatto di concretizzare poco è un problema che le giallorosse si trascinano da tempo, che sembravano aver superato e che invece è ritornato a vedersi. Anche contro il Como in campionato (nonostante siano arrivate quattro reti) qualcosa non ha funzionato. Forse al momento questa è l'unica pecca di una squadra che nomostante tutto vince e convince. Con merito. Per il gioco che esprime e per quello che crea. Davanti agli occhi della Ceo Lina Souloukou le ragazze di Spugna si divertono. E fanno vedere che a certi livelli ci possono stare. Bello, anche, all'inizio, l'applauso del pubblico (820 presenti) alle ucraine che scendono in campo tutte coperte da una bandiera della propria Nazione.

E che rimarranno qui tutta la settimana in vista del match di ritorno.

Scelte e gol

Spugna ritrova Linari in mezzo, dietro, insieme a Minami e manda in campo Giacinti con Viens e Haavi in attacco. In fase di non possesso il 4-3-3 del tecnico giallorosso diventa un 4-1-4-1 con Kumagai perno centrale. Le giallorosse piazzano subito le tende nella metà campo del Vorskla che capisce che si deve solamente difendere. E non lo fa benissimo, c'è da dirlo: la superiorità della Roma è evidente. Per la prima occasione basta aspettare due minuti. Viens serve Giugliano che però gira di poco fuori.

Il gol è subito nell'aria e puntualmente arriva al 15'. Azione insistita a destra, Giacinti si disinteressa del pallone perché è in fuorigioco, arriva Bartoli che prima trova la risposta della migliore in campo Samson, poi centra la traversa e sulla ribattuta è la canadese Viens (terzo gol in stagione) a sbloccare il match. La Roma continua a macinare occasioni (miracolo del portiere ospite sulla conclusione al volo di Giugliano) ma è poco precisa nell'ultima scelta. E Spugna in panchina si spazientisce, giustamente, perché il discorso partita e qualificazione poteva essere già chiuso. Ma così non è. Le ucraine hanno il merito di rimanere in partita e mettono la testa fuori nel primo minuto di recupero, ma Ceasar è attenta. C'è spazio anche per la botta di Di Guglielmo, ma anche in questo caso c'è poca precisione. E al riposo è solo 1-0.

Assalto

Il secondo tempo è un vero e proprio assalto alla porta di Samson, che subito fa un miracolo, d'istinto, sul mancino di Haavi. Il portiere delle ucraine si fa male in un'occasione e dalla tribuna "consigliano" a Nataliia Zinchenko, allenatrice delle ospiti, di sostituirla. No, non succede, e la Roma sbatte di nuovo sul muro ucraino: sulla doppia conclusione di testa di Kumagai prima e di Giacinti dopo non interviene Samson ma lo fanno sulla linea le sue compagne. Una porta stregata. Fino al 13', ovviamente, perché Haavi se ne va a destra e pennella in mezzo per Giugliano (decima marcatrice stagionale) che il gol lo merita per le occasioni avute nel primo tempo e di testa la numero 10 stavolta non può sbagliare. Il colpo è quello del ko che mette in discesa la rimanente parte del match e che scioglie le giallorosse. Che trovano con Giacinti il 3-0 sempre su assist di Haavi. Adesso testa di nuovo al campionato, domenica arriva l'Inter di Rita Guarino per rimanere a punteggio pieno.