Roma femminile, tutto facile contro il Pomigliano: 5-0 in trasferta, ora la Champions League

Qualcuno nel corso dell'estate ha messo (pochi, per la verità) in dubbio il lavoro sul mercato di Bavagnoli, responsabile del settore femminile della Roma, e di Migliorati, diesse delle giallorosse: acquisti mirati, ma secondo alcuni di poco valore tecnico per far alzare il livello di una squadra che gioca con il tricolore sul petto. La risposta era già arrivata nel corso delle prime due giornate, oggi è stata devastante. La Roma vince 5-0 sul campo del Pomigliano e, a segno, ci vanno tutti - o quasi - i volti nuovi. Doppietta di Feiersinger (nona marcatrice della stagione) e reti di Kumagai, Viens e Tomaselli, tutte a quota due in campionato. In tre partite le giallorosse hanno segnato 13 gol e oggi c'è stato pure il clean sheet, cosa che non era riuscita contro Milan e Como. Punteggio pieno, quindi, il massimo in vista della gara d'andata del preliminare di Champions League in programma mercoledì.

Il turnover non si sente

Spugna decide per un bel po' di turnover: fuori Bartoli, Greggi e Giacinti da quello che, presumibilmente, è l'undici titolare. Ma non cambia nulla per due motivi: il primo è che le giallorosse hanno una rosa abbondante che permette al tecnico di fare delle scelte; il secondo perché il Pomigliano è poca cosa rispetto alla qualità della Roma. E la partita le campionesse d'Italia la chiudono nel primo tempo con i due gol dell'austriaca e con la rete della giapponese arrivata dal Bayern Monaco. Nella ripresa c'è gloria anche per Viens e per Tomaselli.

🐺 VINCIAMO NOI! Conquistiamo i tre punti contro il Pomigliano con cinque gol.



A segno Feiersinger al 9’ e al 20’, Kumagai al 44’, Viens al 64’ e Tomaselli al 93’#ASRomaFemminile pic.twitter.com/wbAFfOVA5l — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) October 7, 2023

Numeri

In 90 minuti la Roma ha tirato 21 volte verso lo specchio della porta del Pomigliano. Dodici hanno centrato i pali. Una volta invece le campane sono riuscite nel proprio intento. Possesso palla che sfiora il 70% e dominio assoluto in un match che non ha mai avuto storia. Come detto anche ieri da Spugna già da stasera si penserà al prossimo impegno, quello in Champions di mercoledì al Tre Fontane contro il Vorskla.

C'è da staccare il pass per i gironi.