Roma, domani la ripresa degli allenamenti: tornerà Lukaku. Dybala e Paredes rientrano venerdì. Pellegrini è già in campo

Lunedì 20 Novembre 2023, 11:32







Da domani il centro sportivo di Trigoria riprenderà a popolarsi. In realtà già questa mattina qualcuno si è già fatto vivo nonostante il giorno libero. C'era Smalling che sta provando a smaltire in tempi brevi la lesione tendinea al ginocchio e anche Pellegrini, Spinazzola e Sanches, tutti reduci da infortuni muscolari e decisi a ritrovare la forma. Il capitano ha finalmente recuperato e contro l’Udinese, alla ripresa, si gioca un posto da titolare, così come Renato Sanches che però non ha dato segnali positivi nelle ultime uscite contro Lecce, Slavia Praga e Lazio. Rientrerà anche qualche calciatore impegnato nei giorni scorsi in nazionale, come Lukaku, reduce da quattro gol nei primi 37 minuti della gara contro l’Azerbaigian. Saranno a disposizione anche Rui Patricio e Aouar, entrambi rimasti in panchina nelle partite di ieri. Oggi sarà il turno degli Azzurri di Luciano Spalletti (Cristante, El Shaarawy e Mancini) che sperano di tornare galvanizzati dalla qualificazione dell’Italia all’Europeo. Gli ultimi a tornare saranno gli argentini (Dybala e Paredes) impegnati con il Brasile nella notte italiana di mercoledì. La partita di domenica contro l’Udinese sarà solo l’inizio di un tour de force che vedrà la squadra di Mourinho impegnata fino a metà marzo senza soste tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Tre fronti da onorare per ottenere a fine stagione un trofeo e la qualificazione alla prossima Champions, che porterebbe nelle casse almeno 50 milioni.