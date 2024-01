Roma-Cremonese 2-1: ora è derby con la Lazio, la rosa è corta e il calendario non aiuta

La Roma se la vede brutta, ma poi decide di andarselo a giocare questo derby di Coppa Italia. Dopo più di dieci anni, riecco Lazio contro Roma, all’Olimpico tra dieci giorni. Partita secca. La Roma ci arriva dopo una battaglia inaspettata contro la Cremonese, che è passata in vantaggio a metà primo tempo grazie alla rete di Tsadjout, e che per larghi tratti a messo in difficoltà la squadra «sperimentale» schierata da Mourinho.

Lazio-Roma, quando si gioca il derby di Coppa Italia? Data e orario della sfida dei quarti di finale (che sarà partita secca)

Il secondo tempo

La ripresa è un’altra storia, con lo Special che smonta la difesa ballerina (Celik, Cristante, Llorente) presentata nel primo tempo e inserisce Dybala, oltre a Zalewski e Kristensen (poi sarà il turno di Azmoun e Spinazzola). Nel primo tempo i giallorossi si vedono raramente in area della Cremonese, da segnalare una traversa di Pellegrini e un tiro sempre del capitano parato facilmente da Jungdal. Tutto cambia nella ripresa: si rivede la difesa a quattro, gli attacchi sono più efficaci e la Joya risulta decisivo, come al solito. L’argentino entra nel gol del pareggio, scambiando con Azmoun, che serve l’assist a Romelu, e segna su rigore la rete del definitivo due a uno.

Penalty procurato da Spinazzola, dato per partente ma evidentemente ancora utile alla causa.

Le prossime partite

Mou esulta ma fino a un certo punto: la sua squadra ora dovrà affrontare un mini ciclo di partite con una rosa ridotta dagli infortuni e dalle partenze per la Coppa d’Africa. E soprattutto con una difesa a pezzi e con gli uomini contati, con Mancini alle prese con la pubalgia, con Llorente in calo di condizione e con Celik che ha dimostrato di soffrire da centrale. Josè spera in Pinto, che possa regalargli un altro giocatore, ma gli impegni sono lì, ravvicinati e imminenti. La gioia di andarsi a giocare un derby (il 10 gennaio alle 18.30) viene un po’ spezzata dall’emergenza.