Roma, occhi su Chiesa e Morata. Spinazzola verso il Napoli: le ultime di calciomercato

L’interesse su Alvaro Morata è reale e concreto, come quello per Federico Chiesa. Gli ostacoli da superare nel secondo caso sono economici perché la Juventus chiede 25 milioni per il cartellino. Per lo spagnolo, invece, c’è da battere anche la concorrenza del Milan, ma soprattutto dei bianconeri. Torino sarebbe la meta perfetta per lui e la moglie originaria del capoluogo piemontese, anche se il ritorno di fiamma con i giallorossi dopo l’avvicinamento dello scorso anno non è da escludere: «Vedo che l’Atletico vuole ingaggiare otto accattanti, quindi capisco che non sono la priorità del club», ha detto in una recente intervista. In quel ruolo c’è stato anche un sondaggio su Ikoné, ma la trattativa è in salita perché è reputato incedibile dalla Fiorentina. A centrocampo, invece, interessa Suslov titolare della Slovacchia di Calzona e punta a impressionare in Euro 2024.

De Rossi è anche alla ricerca di qualcuno che possa prendere il posto di Celik e Karsdorp, il nome è quello di Raoul Bellanova che il Torino valuta 20-25 milioni. È il calciatore perfetto che può prendere in mano le redini del reparto grazie alla sua precisione nei cross e la progressione offensiva. Le chiavi per portarlo in giallorosso potrebbero essere delle contropartite come Zalewski, Shomurodov, Kumbulla e alcuni giovani della Primavera.

Passando a sinistra, non verrà rinnovato il contratto di Spinazzola che è in scadenza. L’esterno sinistro è una possibilità per il Napoli di Conte. ​