Roma-Atalanta: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

La Roma oggi conclude il girone di andata della Serie A scendendo in campo allo stadio Olimpico contro l'Atalanta. Allarme rosso per José Mourinho che ha visto la caviglia di Paredes gonfiarsi in questi giorni e la sua presenza non è così sicura. In difesa, invece, lo Special One si aggrappa al solito trasformismo di Cristante che a causa delle tante assenze torna a gicare tra Mancini e Llorente. Gasperini, invece, dovrebbe scegliere i soliti giocatori, con Scamacca e De Ketelaere a formare la coppia d'attacco. Non ci sarà Lookman che è in Coppa d'Africa.

