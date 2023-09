Lunedì 18 Settembre 2023, 07:26 - Ultimo aggiornamento: 07:28

Rui Patricio 6

Mancini 7

Llorente 6

Ndicka 6

Kristensen 7

Renato Sanches 7,5

Paredes 6,5

Cristante 7,5

Spinazzola 6,5

Dybala 8

Lukaku 7

Bove 6

Belotti 6,5

Pagano 6

Mourinho 7,5

Impegnato solo da un tiraccio da fuori aerea sul 3-0, vive una serata tranquilla. Quello che gli serviva per recuperare un po' di fiduciaL'Empoli davanti è ben poca cosa. Gioca al piccolo trotto, quanto basta per tenere i toscani a bada. Poi nel finale si regala la rete del 7-0Al posto di Smalling non sfigura. Sempre essenziale, senza fronzoliBuon piede, ma questo si era già visto in estate, sembra faticare sul breve. Due volte l'avversario di turno gli scappa via con l'ivoriano costretto a recuperare. Andrà rivisto con ben altri attaccantiIn sette minuti fa più cross che nelle precedenti apparizioni. Il primo provoca il rigore di Walukiewicz, il secondo è l'assist per Renato Sanches. In crescendoChe fosse un calciatore diverso era risaputo. Vederlo dal vivo è comunque tutta un'altra cosa. Ha un passo e una testa diversa. È il centrocampista box to box che serviva, l'uomo che può regalare il salto di qualità a centrocampo. Quasi dimenticavamo: gol bellissimo, per come viene costruito e per i tempi d'inserimento. Mourinho non vuole rischiare e lo toglie sul 3-0 all'intervallo.Con l'Empoli che non pressa, tramortito dal doppio svantaggio iniziale, gioca tantissimi palloni. Sfiora anche un gol alla Maradona da calcio d'angolo, colpendo il palo.Ancora una volta è schierato mezzala e anche in una serata dove la partita finisce prima di iniziare dà l'idea di preferire la posizione di play. Poi però è decisivo sia nell'inserimento che propizia l'autogol del 3-0 che nel 5-0 con un missile sotto l'incrocio. E per non farsi mancare nulla, confeziona anche l'assist del 7-0 per ManciniRinfrancato dalla chiamata in azzurro (anche se poi non ha mai giocato), scende per almeno una buona mezz'ora con continuità anche perché davanti Bereszynski lo aspetta all'altezza dell'area di rigore. Nella ripresa, con la squadra che rifiata, rimane sulle sue: l'Empoli ormai fa acqua da tutte le partiNemmeno il tempo di uno scatto che è già sul dischetto pronto a trasformare l'omaggio confezionato da Walukiewicz. Al di là del rigore, sembra vivere una serata normale. Fino all'undicesimo della ripresa, quando regala una magia che fa esplodere l'Olimpico. Lo sguardo tra il rassegnato e l'incredulo di Luperto, messo con il sedere a terra, dice tutto. Non contento, prova a regalarsi una tripletta ma la traversa gli dice di no.Gli basta la sola presenza per terrorizzare in appena 35 secondi il povero Walukiewicz. Spalle alla porta fa salire la squadra, non perde un pallone che sia uno. Oltre alla forza abbina l'innata capacità di sapere servire i compagni sempre con la palla sui piedi. Fisicamente non sta malissimo ma probabilmente è al 60% della condizione. Rimane in campo per mettere minuti nelle gambe. Cerca il gol che alla fine arriva con la prima esultanza sotto la Curva Sud.La ripresa è inevitabilmente d'accademia ma Edoardo gioca con la solita voglia.La palla col contagiri per il gol di Lukaku, è un gioiellino. Non era male nemmeno quella a CristanteMinuti per mettersi in mostra e per ritagliarsi un po' di spazio.

La partita si incanala subito sul binario che sperava. Ancora una volta ha avuto ragione: se stanno tutti bene la Roma è veramente forte. Ok, l'Empoli è sembrato poca cosa ma anche per merito dei giallorossi. Successo convincente, ora per risalire serve inanellare una serie importante.