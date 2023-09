Mourinho, nuova avventura: sarà il testimonial di Sky per la coppe europee

Una Champions sempre più "Special", ma non solo. Anche Europa e Conference League saranno presentate da un ospite d'onore, l'unico allenatore ad aver vinto tutte e tre le coppe europee: José Mourinho. Il tecnico dell Roma è il testimonial della nuova campagna sulle grandi Coppe Europee di Sky, ideata dalla Sky Creative Agency e on air su tutti i principali canali televisivi e sulle piattaforme digitali.

Smalling irriconoscibile: difesa bocciata e troppi gol. Le partenze di Matic e Ibañez lo hanno destabilizzato

Il portoghese sarà protagonista in occasione della ripartenza delle tre competizioni europee, il 19 settembre la Champions League e il 21 settembre l'Europa League e la Conference League.

Anche per questa stagione Sky trasmetterà 121 delle 137 partite di UEFA Champions League, inclusi i playoff di agosto, e tutte le partite di Europa League e di Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

La campagna con l’attuale tecnico della Roma è anche l’occasione per ricordare l’offerta Sky per il prossimo triennio: dalla stagione 2024/2025 alla stagione 2026/2027, infatti, in esclusiva su tutte le piattaforme ben 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League con il nuovo format, ancora più avvincente e ricco di big match, e tutte le partite dell'Europa League e della Conference League, anche grazie a Diretta Gol.