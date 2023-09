Mourinho polemico su Instagram: «Si torna a Roma per allenare... 7 giocatori»

Benedetta sia la sosta, o forse no. José Mourinho, dopo aver conquistato un solo punto nelle prime tre partite di campionato, avrà tempo per lavorare su gioco e meccanismi, migliorando la condizione fisica dei suoi, apparsi in affanno di fronte all'intensità del Milan nel big match dell'Olimpico. Ma il tecnico della Roma può sorridere a metà.

Smalling irriconoscibile: difesa bocciata e troppi gol. Le partenze di Matic e Ibañez lo hanno destabilizzato

Sì, perché tra Nazionali e infortuni saranno molti i giocatori che lasceranno Trigoria o non potranno allenarsi con il gruppo (ultimi Zalewski e Aouar, usciti malconci dopo la partita contro i rossoneri).

E allora ecco che a margine di un evento Adidas a cui ha partecipato insieme alla campionessa del Mondo Olga Carmona e all'atleta americano Noah Lyles, vincitore dei 100 metri agli ultimi Mondiali di Budapest, Mourinho ha fatto trasparire tutta la sua amarezza: «Una giornata con Olga Carmona e Noah Lyles.

E molti altri dalla famiglia Adidas. grazie mille per il bel tempo passato a Byorn, Guenter, Alberto e tutti quelli al campus», ha scritto sul proprio profilo Instagram, prima di chiudere con un polemico: «È ora di tornare a Roma e lavorare con... 7 giocatori!».