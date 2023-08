Roma, Mourinho: «Mercato? Piangere non ha senso. Chiedo ai tifosi di "giocare" come attaccante»

Aggiornamenti in evidenza

Una conferenza stampa un po' a sorpresa. Nessuno a Roma si aspettava che José Mourinho avrebbe parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Salernitana. Nella scorsa stagione, infatti, il tecnico quando era stato squalificato (come sarà domani all'Olimpico) non aveva parlato alla vigilia. Per questo motivo c'è grande attesa: il mercato che ancora non ha portato una punta sta facendo preoccupare i tifosi. Che nonostante questo hanno risposto presente: domani l'Olimpico sarà sold out.