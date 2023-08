Lukaku alla Roma si "accontenta" di 7,5 milioni all'anno: ecco quanti soldi ha mosso in carriera

Lukaku alla Roma. Il sogno che per i tifosi giallorossi diventà realtà. Mourinho tira un sospiro di sollievo: finamente ha quell'attaccante richiesto subito, già dalla fine della scorsa stagione visto l'infortunio di Abraham. Arriverà oggi, con ritardo senza dubbio, ma il colpo da novanta, perché di questo si tratta, mette alle spalle tutti i malumori. Il centravanti belga arriva con la formula del prestito secco con la Roma che verserà nelle casse dei Blues 5,8 milioni di euro. Al calciatore 7,5 milioni di ingaggio netto con il club inglese che si impegnerà a versare lo stipendio di luglio e agosto: in questo modo Big Rom supererà leggermente quota 9milioni, lo stesso ingaggio che aveva all'Inter lo scorso anno.

Roma, è il Lukaku day: alle 17 a Ciampino. In migliaia in aeroporto, a Monti spunta un murale

La parabola

Lukaku di soldi nella sua vita ne ha mossi. Tantissimi. E adesso ci concentriamo su quella che è stata la parabola del suo ingaggio. In Premier il belga arriva nel 2011, preso dal Chelsea che gli garantisce 3,5 milioni di euro all'anno. Dopo tre anni - con un passaggio anche al West Bromwich in prestito - se lo prende l'Everton: l'ingaggio lievita fino a 4,1 milioni a stagione. Con la squadra che è stata allenata, negli ultimi anni, anche da Carlo Ancelotti, Big Rom in 133 partite di Premier League segna 68 gol. Arriva la chiamata quindi del Manchester United - qui il primo incrocio con Mourinho - che gli permette di avere un ingaggio clamoroso di 9,4 milioni.

Per arrivare all'Inter, nella sua prima esperienza in nerazzurro, decide di abbassarsi lo stipendio: accetta 8,5 milioni da parte del club nerazzurro. Ma il Chelsea ci ripensa, viste le prestazioni, e convince il giocatore a tornare a Stamford Bridge con un assegno mensile di quasi 1 milione: in totale sono 11 quelli a stagione. Soldi tanti. Veri. Le cose non vanno bene, dall'altra parte della Manica, e il richiamo italiano è quello importante, sempre milanese: il ritorno è tanto clamoroso quanto il suo viaggio d'andata, un nuovo ritocco verso il basso dell'ingaggio (8,6) per tornare a giocare con Lautaro. L'ultimo atto è quello di oggi. Lukaku ha deciso di "accontentarsi".

Top mercato

Molti trasferimenti in carriera. Tanti soldi girati. Lukaku per otto operazioni ha fatto girare un totale di 340,36 milioni di euro. Il secondo in questa speciale classifica alle spalle di un certo Neymar e davanti a Cristiano Ronaldo.