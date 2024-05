Roma, i tifosi chiedono una vittoria con l'Empoli: «Per noi e per gli amici friulani». Spinazzola non recupera, addio amaro

Quella contro l’Empoli non è solo l’ultima partita della stagione, ma anche l’inizio della rinascita. L’istante dopo il fischio finale, il campionato sarà archiviato e cominceranno i lavori per costruire la nuova rosa. Sarà come la vorrà Daniele De Rossi, con il supporto del nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi arrivato dalla Francia per portare idee e creatività. Prima, però, c’è l’Empoli gara che all’apparenza non dovrebbe significare nulla, ma per i tifosi, soprattutto quelli della Curva Sud, ha un valore molto alto. Questa mattina a Trigoria è apparso lo striscione «Vincere per noi e per gli amici Friulani», firmato Gruppo Quadraro. Il gemellaggio tra con l’Udinese è noto e ha avuto la sua massima visibilità proprio quest’anno dopo l’infortunio Ndicka rimasto a terra per un sospetto infarto. Stadio in silenzio e tifosi che hanno accettato la sospensione della partita applaudendo. Gli ultras, dunque, chiedono alla Roma di impegnarsi a vincere con l’Empoli per salvare proprio l’Udinese in lotta salvezza, così da condannare i toscani.

Per riuscirci, però, De Rossi dovrà attingere dai migliori, a partire dalla difesa dove dovrebbero giocare Ndicka e Mancini, a centrocampo una chance ce l’avrà Bove con Paredes e Cristante, in attacco potrebbe toccare alla coppia Baldanzi-Dybala dietro ad Abraham, mentre sulle corsie esterne Kristensen-Angeliño.

A sinistra non ci sarà Spinazzola, condannato a non vestire più la maglia della Roma. Non è riuscito a recuperare in tempo dalla lesione muscolare rimediata durante la semifinale di ritorno col Bayer Leverkusen.