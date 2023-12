Infortunio Dybala, c'è lesione: fuori tre settimane, salta il Napoli (e tornerà nel 2024). Ok Azmoun, per Spinazzola sovraccarico alla coscia destra

Paulo Dybala si fermerà almeno per tre settimane. L’argentino si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. Arrivederci quindi al 2024, possibile l’impiego in Coppa Italia il 3 gennaio contro la Cremonese o direttamente con l’Atalanta il 7. Per Azmoun sono escluse lesioni al polpaccio destro, mentre Spinazzola ha riportato un sovraccarico alla coscia destra: entrambi saranno valutati di giorno in giorno in vista della trasferta di Bologna.

