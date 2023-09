Roma-Empoli, infortunio Aouar: va in tribuna. Mourinho: «Questa mattina il forfait»

Sorprese e un giallo in casa Roma. José Mourinho ha lanciato per la prima volta in stagione dal primo minuto Renato Sanches, centrocampista arrivato in estate dal Paris Saint-Germain. Il portoghese era stato vittima di diversi infortuni che ne avevano compromesso la prima parte di stagione, ma la pausa per le Nazionali lo ha aiutato a recuperare e ritrovare la forma. Il suo impiego comunque non era previsto nella gara contro l'Empoli, o almeno, appunto, non dal primo minuto.

Roma-Empoli, le formazioni ufficiali: c'è Sanches, Dybala-Lukaku in attacco. Zanetti con Cancellieri, Destro e Cambiaghi

Stop Aouar, il motivo

Questa mattina però l'allenatore portoghese ha dovuto fare i conti con l'ennesimo infortunio della sua gestione. Houssem Aouar non è riuscito a recuperare infatti dal problema muscolare accusato contro il Milan prima della sosta, ma era stato comunque convocato per la sfida dell'Olimpico.

Questa mattina però il franco-algerino ha svolto un provino che ha dato esito negativo, certificando il suo forfait.

📌 Lukaku dal primo minuto 👊



📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaEmpoli 🐺



🟨 DAJE ROMA DAJE 🟥#ASRoma pic.twitter.com/koxQK98cFG — AS Roma (@OfficialASRoma) September 17, 2023

Da qui la scelta di lanciare Sanches dal primo minuto, come confermato dallo stesso Mourinho nel pre partita: «Oggi abbiamo avuto la certezza che Aouar non poteva giocare e quindi abbiamo scelto Renato».