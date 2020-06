Zanardi, da oggi settimana chiave: si valuta se possibile verificare quadro neurologico

Alex Zanardi, decorso clinico regolare e stabile anche la notte scorsa in ospedale per il campione che da oggi va ad affrontare una settimana-chiave per la guarigione dai gravi traumi dell'incidente in handbike a Pienza (Siena) il 19 giugno. Sempre tenuto in coma farmacologico, Zanardi prosegue il lento recupero iniziato dopo l'intervento neurochirurgico nel policlinico senese.

Già da oggi i medici, riuniti in equipe multidisciplinare, fanno le valutazioni necessarie per decidere se è possibile già nei prossimi giorni sospendere la sedazione per verificare il quadro neurologico. Decisiva per procedere a questo passaggio, hanno spiegato, è che si mantenga la stabilità delle condizioni cliniche di Alex Zanardi come sta accadendo in questi primi giorni di cure. La prognosi è sempre riservata. Il prossimo bollettino medico è previsto alle 12.

Zanardi, l'autista del camion: sto male, ma l'incidente non è colpa mia

«Zanardi grave ma stabile» I dubbi dei pm: perché la strada non era chiusa?



Ultimo aggiornamento: 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA