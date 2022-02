Yeman Crippa sei nella storia: è il primo azzurro di sempre in grado di correre sotto l'ora nella mezza maratona

Yeman, sei nella storia. In attesa del debutto italiano di Marcell Jacobs questo pomeriggio agli assoluti indoor di Ancona, questa mattina Crippa ha disintegrato il primato nazionale della mezza maratona, trionfando alla Napoli City Half Marathon con il tempo di 59:26. Per la prima volta, un azzurro riesce a correre la mezza in meno di un’ora. Il 25enne trentino delle Fiamme Oro diventa anche il secondo europeo di ogni epoca, a tredici secondi dal record continentale dello svizzero Julien Wanders (59:13). L’azzurro sfila il record italiano a Eyob Faniel che lo aveva portato a 1h00:07 nello scorso febbraio alla mezza di Siena-Ampugnano, evento che aveva segnato proprio il debutto di Yeman nella mezza, con ritiro per infortunio dopo pochi chilometri. Oggi, però, è tutto un altro Crippa: al rientro da sei settimane in altura a Iten, in Kenya, batte tutti gli africani sul traguardo del quartiere di Fuorigrotta, mettendo in fila keniani ed etiopi nonché proprio il primatista europeo Wanders. Nelle liste continentali di ogni epoca, supera la leggenda Mo Farah (Gran Bretagna, 59:32). In questo momento, l’atleta allenato da Massimo Pegoretti detiene ben cinque primati italiani: tre in pista (3000, 5000, 10.000 metri) e due su strada (5 km e mezza maratona). Straordinario Yeman.

