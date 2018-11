World Cup, vince il belgio, l'Italia chiude al sesto posto

Il Belgio sale sul tetto del mondo a Melbourne, dove la coppia composta da Thomas Pieters e Thomas Detry - con 265 (-23) - conquista la 59/a edizione dell'ISPS Handa World cup of golf. Netto il dominio dei belgi. «È incredibile - la gioia dei vincitori - siamo campioni del mondo. Questo è un sogno che diventa realtà». Sfuma sul più bello l'obiettivo-medaglia per l'Italia. Il duo azzurro, formato da Andrea Pavan e Renato Paratore, crolla nel giro finale e, con 272 (-16), chiude al sesto posto la rassegna. Come nel 2016 (Francesco Molinari e Matteo Manassero) gli azzurri non riescono ad andare oltre la sesta piazza, sfiorando una medaglia che per 3 round è sembrata a portata di mano. © RIPRODUZIONE RISERVATA