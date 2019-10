World Cup, Italia sconfitta 3-1 dalla Russia

La Nazionale Maschile esce sconfitta con il punteggio di 3-1 (13-25, 27-25, 28-26, 25-12) dal match disputato contro la Russia. Il rammarico è tanto per come è maturato questo ko. Gli uomini di Blengini avevano infatti iniziato la gara nel migliore dei modi aggiudicandosi il primo set in modo agevole e mostrando davvero un'ottima pallavolo frutto di una grande diligenza tattica. L'aver vinto in maniera netta la prima frazione, però, anziché galvanizzare gli azzurri ha sortito l'effetto contrario con Nelli e compagni che progressivamente, con il passare dei minuti, hanno concesso sempre più campo agli uomini di Sammelvuo che dopo un inizio complicato hanno raddrizzato la gara. Il tecnico finlandese ha avuto il merito di effettuare alcuni cambi rivelatisi decisivi (come l'inserimento dell'opposto Zemchenok), ma nel complesso la sensazione è che oggi l'Italia abbia perso davvero una grande chance. Momenti decisivi sono stati i finali del secondo e terzo set quando l'Italia, pur battagliando, è stata poco incisiva proprio quando contava. Domani giorno di riposo con gli azzurri che torneranno in campo domenica alle ore 5.30 contro il Canada per la terzultima gara di questa World Cup.

