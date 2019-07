La finale è stata la più vista di sempre su Sky Sport

Domenica da incorniciare su Sky Sport con ascolti al top per il tennis e la Formula 1. La finale di Wimbledon Federer-Djokovic, in diretta esclusiva dalle 15.10 circa alle 20.08 - la più lunga della storia del torneo londinese - ha avuto un'audience media record di 760.685 spettatori, con il 6.16% di share e 2.323.943 spettatori unici. Si tratta della finale più vista di sempre su Sky Sport - segnalano dalla piattaforma - dopo quella del 2015 sempre tra lo svizzero e il serbo, vista allora da 465mila spettatori medi. In particolare, il quinto set, tra le 18.10 e le 20.08, è stato seguito da 965.075 spettatori medi (7,62 di share e 1.816.807 contatti unici), mentre i 9 minuti del decisivo tie-break del quinto set (19.59-20.08) hanno incollato davanti alla tv 1.126.627 spettatori medi, con il 7.43% di share e 1.284.337 spettatori unici.



Da segnalare anche lo «Studio Wimbledon» prima e dopo l'incontro, con 226mila spettatori medi per il pre match e 238mila al termine della sfida. In evidenza anche la Formula 1 con il Gran Premio di Gran Bretagna, live dalle 15.10, visto su Sky da 1.217.535 spettatori medi (share del 9.46% e 2.052.295 spettatori unici). Bene il pre gara con 339mila spettatori medi per il «Paddock Live» di avvicinamento al semaforo verde. Numeri positivi anche per il digital di Sky Sport: il live blog della finale Djokovic-Federer risulta tra i contenuti più visti di tutto il sito Skysport.it nel mese di luglio, con quasi 200mila visite. Sui social, invece, l'incontro tra Federer e Djokovic ha ottenuto oltre 78mila interazioni, mentre il GP di Gran Bretagna 308mila interazioni (fonte Nielsen Social)

