WGC-HSBC Champions, Rose spreca e Finau rimane in testa

Per la volata finale del WGC-HSBC Champions sarà bagarre tra il leader Tony Finau (203, -13), il campione in carica Justin Rose (che in Cina insegue doppietta e leadership mondiale), e gli americani Xander Schauffele e Patrick Reed (tutti 2/i con 206, -10). Nell'ultima tappa stagionale del World Golf Championship, il mini circuito mondiale, quando mancano solo 18 buche da giocare Finau ha mantenuto 3 colpi di vantaggio sugli inseguitori. Un finale acceso a Shanghai dove Rose nelle ultime 2 buche del 3/o round ha sprecato la chance di passare al comando a causa di un doppio bogey e un bogey alla 17 e alla 18. Con Finau che ne ha approfittato infilando 3 birdie consecutivi. Quinto posto per Andrew Puntam e Tommy Fleetwood (208, -8), che insieme a Reed proverà a dare la caccia al primato nella Race to Dubai (l'ordine di merito). Grazie pure alla debacle del leader Francesco Molinari, 67/o (226, +10) e ancora in ombra. Grande rimonta invece per Andrea Pavan, che è volato in 13/a posizione (212, -4), conquistandone 12, grazie a un parziale show sottolineato da un 69 (-3) e caratterizzato da cinque birdie e due bogey. Sul green del GC Sheshan International non decollano nemmeno Brooks Koepka (217, +1) e Dustin Johnson (220, +4) rispettivamente in 28/a e 44/a posizione.

