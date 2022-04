Aperta la call for application per WeSportUp, il programma di accelerazione di startup operative nei settori dello sport e salute

Inaugurato oggi il nuovo campus al Foro Italico che ospiterà il percorso promosso da CDP Venture Capital insieme a Sport e Salute, Startupbootcamp, Wylab e primari corporate partners

L’acceleratore WeSportUp, dedicato a startup che operano negli ambiti dello sport e del benessere, ha inaugurato il 6 Aprile 2022 il proprio campus tecnologico in uno spazio totalmente rinnovato all’interno del Parco del Foro Italico di Roma, alla presenza di Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute ed Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital.

Parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network presente su tutto il territorio per sostenere la crescita di giovani imprese innovative nei mercati a maggiore potenziale, WeSportUp è nato su iniziativa di CDP Venture Capital tramite il suo Fondo Acceleratori e come partner istituzionale ha Sport e Salute SpA che ospiterà il programma all’interno dei suoi spazi, Startupbootcamp e Wylab come gestori e Fastweb, Renault e Telepass in qualità di corporate partner.

WeSportUp ha una dotazione iniziale di 2,85 milioni di euro interamente stanziati da CDP Venture Capital per gli investimenti preseed e seed e i successivi follow on post accelerazione per le realtà più meritevoli.

La gestione operativa del programma è affidata a Startupbootcamp, primo acceleratore in Europa con 1.200 società in portafoglio e che gestisce 2 acceleratori sportstech in Australia e Qatar, cui si affianca come partner locale Wylab, l’incubatore di Chiavari pioniere nella realizzazione di programmi di incubazione, sviluppo e investimento in startup sportive e protagonista della più importante exit di una startup italiana in ambito sport-tech con Wyscout. Come program director è stato designato Federico Smanio, AD di Wylab.

L’edizione 2022 di WeSportUp partirà con una fase di open call della durata di 4 mesi, con l’obiettivo di ricercare le realtà più interessanti che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione: performance e wellness, materiali innovativi, fan experience e metaverso, gestione delle organizzazioni sportive, smart venue, gaming & e-sport, ESG e sostenibilità.

Sono più di 150 le startup che hanno già effettuato l’application attraverso il sito internet ufficiale di WeSportUp.

La ricerca culminerà alla fine di luglio con il Selection Day, in cui verranno selezionate le 10 startup che avranno accesso alla fase di accelerazione, un percorso coordinato dal team di WeSportUp, fatto di momenti di accompagnamento one-to-one e coaching, workshop di business training, masterclass con esperti e professionisti del mondo sport-tech, attività di supporto allo sviluppo di business delle startup, sessioni di lavoro con le aziende corporate partner.

L’obiettivo finale è la preparazione al Demo Day, previsto per dicembre, momento conclusivo del primo ciclo, in cui le startup si presenteranno ai partner dell’acceleratore, agli investitori e a tutti gli stakeholder della sport industry italiana.

L’open space di 500 m2 realizzato da Sport e Salute nel cuore del Foro Italico a Roma, adiacente alle piscine olimpiche, sarà il cuore pulsante di WeSportUp - un campus moderno e tecnologico che ospiterà il team operativo, le startup selezionate ed i principali eventi del programma.

Le startup interessate a prendere parte alla selezione di WeSportUp potranno presentare la propria candidatura a partire da oggi e fino al 30 giugno utilizzando il sito dedicato www.wesportup.it.

***

CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione CDP Venture Capital è una SGR (70% di CDP Equity e 30% di Invitalia) con circa 1 miliardo di euro di risorse in gestione. Ha l’obiettivo di rendere il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese, creando i presupposti per una crescita complessiva e sostenibile dell’ecosistema Venture Capital. Opera con una serie di fondi che ambiscono a supportare le startup in tutte le loro fase di vita, realizzando investimenti sia diretti che indiretti.

Sport e Salute - Sport e Salute S.p.A. è la Società pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, fornendo servizi di carattere generale. Sport e Salute è la Società dello Stato e la struttura operativa del Governo nella politica pubblica sportiva per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita e distribuisce i contributi pubblici agli Organismi sportivi. La Società offre un’ampia gamma di servizi ed organizza una serie di attività finalizzate a promuovere lo sport di base, i corretti stili di vita, incrementare la pratica sportiva e valorizzare il ruolo di territorio, scuola, volontariato, federazioni, associazioni e società sportive dilettantistiche. A oggi dalla sua nascita, grazie alla riforma dello sport, la Società ha distribuito 1,179 miliardi alle federazioni agli altri organismi sportivi. Con i suoi progetti fanno sport oltre 1,5 milioni di bambini alle elementari, 140 mila persone saranno avviate all’attività fisica con i progetti Quartieri e Inclusione, in collaborazione con Anci verranno installate 480 isole sportive attrezzate in altrettanti comuni. Durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, da marzo a dicembre 2020 la Società è stata impegnata sull’istruttoria, l’erogazione e la rendicontazione delle indennità a favore dei collaboratori sportivi, previste dai Decreti legge “Cura Italia” e “Ristori”, così come stabilito dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. Oltre 1,1 miliardi di euro sono stati erogati dalla Società e sono stati censiti 209 mila collaboratori sportivi di cui 197 mila hanno ricevuto il bonus.

Startupbootcamp. Fondato nel 2010, Startupbootcamp (www.startupbootcamp.org) è uno dei più grandi network mondiali di accelerazione di startup su specifici settori - servizi finanziari, energia, salute, moda - attivo con oltre 20 programmi in Europa, Nord e Sud America, Asia, Australia e Medio Oriente. Più di 20.000 le candidature analizzate ogni anno, da cui vengono selezionate le migliori 200 che si aggiungono al portafoglio di più di 1.100 startup accelerate e partecipate ad oggi e con cui collaborano le più grandi aziende globali in tutti i settori di attività. Allo sport sono dedicati gli acceleratori di Melbourne e Doha, alla salute quello di Amsterdam. Presente in Italia con il programma fashiontech Milano dal 2019, Startupbootcamp è partner di CDP Venture Capital anche per l’acceleratore fintech/insurtech recentemente annunciato. Startupbootcamp è parte di un gruppo olandese che comprende anche i servizi di corporate venture building Innoleaps (www.innoleaps.com) e di formazione di talenti digitali The Talent Institute (www.thetalentinstitute.nl).

Wylab. Fondato nel 2016 a Chiavari (Genova), Wylab (www.wylab.net) è il primo sports tech incubator italiano e agisce come catalizzatore all’interno di un ecosistema complesso costituito da federazioni, leghe, club, brand sport tech, investitori, startup e centri di ricerca con la missione di portare l’innovazione nell’industria dello sport. Wylab offre una serie di servizi ad aziende di ogni dimensione, dalla consulenza personalizzata alle startup, ai progetti di open innovation, fino ai programmi di formazione sull’imprenditorialità e la data analysis. Wylab ha valutato centinaia di startup sport-tech attraverso numerosi programmi di incubazione, investendo complessivamente 2,5MLN di Euro in un portafoglio di 11 startup, contribuendo alla creazione di oltre 100 posti di lavoro e realizzando la principale exit del comparto sport-tech con Wyscout (https://wyscout.com) nel 2019.