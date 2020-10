Vuelta a Espana, Soler mette in difficoltà Roglic che conserva la maglia rossa

Un gruppo di cavalli ha invaso la strada nel corso degli ultimi chilometri della seconda tappa della Vuelta a Espana, la Pamplona - Lekunberri di 151 km. Per fortuna non c'è stato nessun incidente con i corridori, intenti a giocarsi il successo finale. Il trionfo è andato a Marc Soler, spagnolo del Movistar Team che negli ultimi chilometri, sulla picchiata conclusiva, è riuscito a mettere in leggera difficoltà Primoz Roglic, che tuttavia a conserva la maglia rossa di leader della classifica generale.

"Sono davvero felice di aver conquistato questo successo - ha affermato Soler - vincere nella corsa più importante in Spagna per me è davvero molto importante. penso che ci siamo meritati la vittoria perchè come squadra abbiamo fatto un grande ritmo sull'ultima salita".

Primoz Roglic conserva nove secondi su Daniel Martin e 11 su Richard Carapaz. Il migliore degli italiani in classifica generale è Andrea Bagioli, dodicesimo.

