Vuelta 2020, si partirà dai Paesi Bassi. Ci saranno Tourmalet e Angliru

La Vuelta 2020 è stata presentata questa sera a Madrid e tra le novità più importanti, ci sarà la partenza, già anticipata, da Utrecht nei Paesi Bassi. Si partirà il 14 agosto e dopo 21 tappe, ci sarà il suggestivo arrivo di sera a Madrid il 6 settembre. Sarà una Vuelta tutta da vivere, dove per la prima volta vedremo impegnato in un grande giro, il campione olandese Mathieu Van Der Poel. Il giovane neerlandese dopo le Olimpiadi di Tokyo, abbandonerà ciclocross e mtb, per dedicarsi esclusivamente alla strada e la Vuelta sarà per lui un’esperienza tutta nuova. Ci saranno 8 arrivi in salita con sconfinamento in Francia per il Tourmalet e poi l’Angliru. Ci sarà anche un passaggio in Portogallo. Per quanto riguarda le prove contro il tempo, vedremo una cronosquadre di 23,3 chilometri a Utrecht e una crono individuale nella sedicesima frazione di 33,5 chilometri. Poi ancora 8 tappe pianeggianti, sei frazioni di media montagna e cinque di montagna. I giorni di riposo saranno tre. La classifica generale inizierà a delinearsi presto, perché già dalla quarta frazione si inizierà a salire. Ancora una volta saranno le montagne dell’ultima settimana a decidere chi vincerà la Vuelta 2020