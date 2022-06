Volleyrò, non riesce la rimonta al PalaEur: lo Scudetto Under 16 va all'In Volley Piemonte

L’impresa non è riuscita, e sarebbe stata incredibile: perdendo contro la In Volley Piemonte Fiorentini, il Volleyrò Casal de’ Pazzi rinuncia all’idea di mettere in bacheca il suo sesto scudetto Under 16 di pallavolo femminile nelle ultime otto edizioni. La squadra romana ha capitolato stamattina in un PalaEur gremito di persone (ben 3000 spettatori) solo al quarto set: da anni fucina di talenti per tutta l’Europa pallavolistica, il Volleyrò ha trovato pane per i suoi denti, ossia un avversario che non perde ormai da 75 partite tra Under 15 e Under 16, e che in due anni ha concesso alle rivali solamente 16 set.

Rimonta tardiva

L’ultimo atto della Finali Nazionali organizzate da FIPAV Lazio e FIPAV Roma è stata una gara memorabile. L’avvio è di marca piemontese, con la palleggiatrice Cantoni e l’opposto Vighetto a brillare particolarmente in una squadra dove i ruoli sono intercambiabili: primo set in cassaforte. La reazione del Volleyrò arriva solo a fine del secondo, e bisogna aspettare il terzo parziale per vedere finalmente le ragazze di coach Pilieci in vantaggio, e finalmente vincenti 25-17. Grazie soprattutto alla verve di Del Freo, inserita dalla panchina, le romane assaporano la rimonta ma nel quarto set, dopo essersi portate anche sul 22-17, crollano e lo scudetto va alle piemontesi.

Burlandi: "Evento più social di sempre"

La squadra campione d’Italia è stata premiata dal vicepresidente federale Luciano Cecchi e dall’assessore Alessandro Onorato, il quale si è congratulato con tutte le formazioni parlando di questo evento come “l’esempio di ciò che Roma vuole essere: la città dello sport e delle manifestazioni nazionali e internazionali”. Il numero uno della FIPAV Roma Claudio Martinelli si dice entusiasta di come “Roma abbia risposto presente ancora una volta”, mentre il presidente della FIPAV Lazio Andrea Burlandi conclude così: “Questo grande evento segna una vera ripartenza della nostra pallavolo e dello sport in generale. Abbiamo trasmesso in diretta sul nostro canale YouTube tutte le partite delle finali nazionali, dal 31 maggio a oggi: è stato l'evento più social di sempre”.