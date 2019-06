Saugella Monza, morto coach Falasca stroncato da un infarto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pallavolo in lutto. Questa mattina è morto per un arresto cardiaco, allenatore spagnolo dellacon cui aveva recentemente vinto la Challenge Cup. Falasca, 46 anni, ha accusato un malore in mattinata mentre si trovava a Varese con la famiglia. Lascia la moglie e due figli.«È con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo Presidente annunciano l'improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca». Questo l'annuncio della società brianzola.«Miguel Angel Falasca Fernandez, allenatore del Saugella Team Monza, è mancato nella mattinata di oggi per un arresto cardiaco. Non esistono delle parole adatte a un momento come questo, si possono solo esprimere il dolore di Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, di tutti i tesserati e collaboratori e la nostra vicinanza alla sua famiglia, certi che sarà un cordoglio cui si unirà tutto il mondo della pallavolo».