Volley, Sir Perugia stende la Lube: 3-0 in gara 1 della finale scudetto

PERUGIA - La Sir Safety Conad Perugia ha cominciato con il piede giusto la finale playoff scudetto, rifilando un secco 3-0 alla Lube Civitanova in gara 1 disputata davanti ai 4.000 del PalaBarton. Adesso la serie, analoga alla finale dell'anno scorso vinta proprio da Perugia, si sposta nel fortino della formazione marchigiana: squadre in campo per gara 2 domenica 5 maggio alle ore 18. L'assalto decisivo al titolo di squadra campione d'Italia di pallavolo entra nel vivo.Perugia parte subito meglio, é precisa a muro, efficace in battuta e non commette sbavature in difesa. Completamente diverso l'approccio della Lube, molto fallosa e sconnessa. Al punto che i Block Devils chiudono agevolmente il parziale: 25-13.Al cambio campo prova a cambiare atteggiamento la squadra di De Giorgi, ma Perugia gestice bene il momento e ne esce fuori senza problemi. Torna a sbagliare molto invece Civitanova, che rialza l'asticella nel finale di set, senza peró colmare il gap: 25-18.Analogo al precedente il terzo parziale, con la Lube che prova a rilanciarsi per poi cedere terreno, complici ancora errori soprattutto in ricezione. Diversa la storia per la Sir, compatta in tutti i reparti, che gioca una delle sue migliori partite fino ad alzare le braccia al cielo per un pesante 3-0 (25-18)«Ovviamente siamo felici per la vittoria, ma l'andamento dei playoff è una montagna russa, quindi c'è poco da esaltarsi. Dobbiamo rimanere umili, con la testa bassa sapendo che questa non è Civitanova». Così Filippo Lanza, schiacciatore della Sir, ha commentato il colpo ai microfoni Rai Sport. Aleksandar Atanasijevic, opposto bianconero, ha anche detto che «se avremo lo stesso attegiamento domenica potremo fare un'altra bella figura». Dal fronte Lube Bruno de Rezende non ha nascosto la prova no della sua squadra: «Forse la peggiore prestazione della stagione».Piccinelli, Ricci 4, Hoag 2, Seif, Leon 12, Lanza 9, Atanasijevic 8, De Cecco 1, Podrascanin 8, Colaci (L). N.E.: Hoogendoorn, Galassi, Berger, Della Lunga (L). All.: Bernardi.Sokolov 5, Kovar 3, D'Hulst, Juantorena 9, Stankovic 2, Diamantini, Leal 3, Cantagalli, Cester 1, Simon 3, Mossa, Marchisio (L), Balaso (L). N.E.: Massari. All.: De Giorgi.