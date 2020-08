Volley: Scognamillo, da Roma alla Nazionale sognando in grande

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un talento romano della pallavolo che sogna in grande. Si chiama, soltanto 19 anni compiuti a febbraio, studentessa all'università, uno dei liberi più giovane della Serie A di volley, ora in forza alla Libertas Martignacco. Da Casal de' Pazzi alla maglia dell’Italia Under 19, Serena ha vinto tre scudetti con la Volleyrò, vestendo anche l'azzurro della nazionale Under 17, 18 e 19. E ha ricevuto diversi premi individuali. Ha giocato a Sassuolo nella Green Warriors: è di proprietà della Scandicci Savino Del Bene e ora gioca nella Libertas Martignacco, in provincia di Udine, una delle società più importanti del panorama italiano. Infatti è andata lontano da casa per vincere.Nonostante l’attività con il Volleyrò e i continui spostamenti a Milano per i collegiali, Scognamillo ha concluso gli studi classici e si è iscritta all'università, a Roma, alla facoltà di giurisprudenza in qualità di studente-atleta. Ottimo l'inizio: già quattro esami. Fa parte della Nazionale dai tempi dell’Under 16 del ct Marco Mencarelli. E non solo. Il suo talento è stato subito evidente. Il sogno di Serena, come detto, è grande. La strada è lunga: ma, come per tutte le atlete e gli atleti, si chiama Olimpiade. Il suo desiderio adesso è vincere il campionato di A2 con la Libertas Martignacco.