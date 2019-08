La Malinov e Tokyo 2020: «Non qualificarci in casa sarebbe un fallimento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal Giappone iridato al, si spera, Giappone olimpico. L’Italvolley femminile, vicecampione del mondo a Yokohama meno di un anno fa, si gioca le prime chance per volare a Tokyo 2020. La missione a cinque cerchi comincia a Catania con il primo torneo di qualificazione: partenza stasera alle 21.15 contro il Kenya (diretta su RaiDue), poi, in rapida successione, il Belgio domani e l’Olanda domenica (stesso orario, stesso canale). Chi vince il girone vola ai Giochi. «Qualificarsi subito sarebbe importantissimo. Per come sono organizzati i calendari non abbiamo mai riposo. Fallire adesso significherebbe doversi giocare il pass a gennaio, stringendo i denti nel mezzo della stagione». La cruda analisi è di Ofelia Malinov, palleggiatrice azzurra che fu la migliore nel suo ruolo ai mondiali 2018.«Abbiamo girato pagina e non vediamo l’ora di scendere in campo di nuovo. La Nations League ci ha lasciato un po’ di rammarico perché con le nostre potenzialità potevamo fare molto di più. Ma abbiamo pagato la stanchezza. In estate abbiamo sempre giocato e ci siamo allenate poco. Ora invece siamo cariche. Abbiamo avuto due settimane per lavorare con calma e mettere a posto tutto quello che c’era da sistemare».«Sulla carta sono tre match in progressione. Il Kenya lo conosciamo poco, perciò ci siamo concentrati più sul nostro gioco: cominciare con il piede giusto sarà fondamentale anche per la fiducia. Il Belgio è una squadra con elementi importanti e con tanta grinta, dovremo essere brave a tenerle sempre sotto. L’Olanda è una squadra che gioca veloce e che abbiamo sofferto molto negli ultimi anni. L’obiettivo sarà avere sempre in mano il controllo della partita».«Sì, siamo consapevoli che dipende da noi. Il problema è ritrovare la nostra identità: durante la VNL abbiamo avuto troppi alti e bassi. Dobbiamo accenderci e il fatto di giocare in casa ci aiuterà».«L’anno scorso abbiamo fatto un grandissimo mondiale ma quel secondo posto deve essere un trampolino per i prossimi obiettivi. Dobbiamo rimanere ambiziose ma umili, sempre con la voglia di dimostrare quello che sappiamo fare. Dobbiamo esserci tutte per tutte e realizzare questo sogno».«Un po’ tutti e due. Ci manca forse un po’ di esperienza, con qualche peccato di gioventù di troppo, quando ci accontentiamo di quello che stiamo facendo. Il lato positivo è che quando ci accendiamo non ce n’è per nessuno. E il nostro potenziale, elevatissimo, ancora non è del tutto sviluppato».«E ora abbiamo voglia di andare alle Olimpiadi e di giocarcela fino alla fine. La strada è ancora lunghissima, ma possiamo fare molto bene».«L’Italia si lascia appassionare dalle battaglie, dalla determinazone e dalle sorprese. Sia con noi che con la nazionale di calcio ha pesato che nessuno si aspettasse quei risultati, la capacità di stupire. Che deve essere la nostra arma anche in campo: nel 2018 è stata la miccia che ci ha fatto bruciare fino alla finale».«Lui ci dice sempre di pensare a noi e basta».