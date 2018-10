Volley, l'Italia chiude prima fase con la vittoria sulla Cina: ipotecate le Final Six

Con un'altra grandissima prestazione la nazionale italiana femminile ha ottenuto il quinto successo consecutivo nel Campionato Mondiale di Giappone 2018. La 'vittimà di oggi è stata la Cina, oro olimpico a Londra 2016, battuta con un secco 3-1 (20-25, 26-24, 25-16, 25-20). Miglior modo di chiudere la prima fase non ci poteva essere per le ragazze di Davide Mazzanti, qualificatesi per il secondo round da prime del girone, ma soprattutto con il pieno di vittorie e punti (5v e 15p).



Un ottimo biglietto da visita con cui presentarsi a Osaka (Pool F), dove dal 7 all'11 ottobre Chirichella e compagne si giocheranno l'accesso alla Top Six, affrontando le formazioni provenienti dal girone C: Thailandia, Azerbaigian, Russia e Stati Uniti.

