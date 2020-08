Volley. Civitanova favorita su Perugia e Trento. E in 3 vogliono scalzare Modena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel volley è stato il giorno dei calendari, in serie A1, A2 e pure in A3, con la preghiera delle società, come nel basket, a giocare con il pubblico.Si comincia il 27 settembre, la prima giornata prevede: Leo Shoes Modena-Vero Volley Monza, Sir Safety Conad Perugia-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Allianz Milano-Top Volley Cisterna, Consar Ravenna-Gas Sales Bluenergy Piacenza, Padova-Itas Trentino e Nbv Verona-Cucine Lube Civitanova.I marchigiani restano la favorita, dietro potrebbe esserci il sorpasso di Trento nei confronti di Perugia, mentre Modena non parte neanche per essere fra le prime 4, Milano e persino Piacenza sono più attrezzate, buono anche il roster di Cisterna, l’ex Latina.Il movimento è preoccupato perchè ancora non arriva l’autorizzazione agli allenamenti in forma libera. “Il 6 contro 6 - spiega Andrea Sartoretti, ds di Modena - è permesso solo con le mascherine, tutte le squadre chiedono una possibilità più semplice per allenarsi. Lavoriamo per mettere in sicurezza il palasport, per lo sport il pubblico è parte integrante, si deve per forza trovare una soluzione per offrire la possibilità di seguire le partite”.A Milano, si studia la possibilità di giocare all’aperto, nella gara d’esordio, ovvero all’Gianni Brera.Prima del campionato ci sarà la, con le solite 4 che da anni monopolizzano le semifinali di ogni manifestazione, stavolta però si sfideranno in gare di andata e ritorno, con eventuale golden set, come in Europa, prima della grande serata finale all’Arena di Verona. Domenica 13, dunque, Trento-Civitanova e Perugia-Modena, il ritorno la domenica successiva, mentre la finale sarà venerdì 25. Il pronostico fra Trento e i campioni d’Italia e d’Europa è molto incerto, Perugia invece è favorita nell’altro accoppiamento.Gli altri otto club di serie A1 giocheranno gli ottavi di, divisi in due gironi, con partite di sola andata: le due vincenti di ogni pool raggiungeranno ai quarti le 4 big.Domenica 13, per il girone A, Milano-Verona e Monza-Vibo, nel B Ravenna-Padova e Piacenza-Cisterna. Domenica 20 e mercoledì 23 gli altri match dei gironi, i quarti saranno il 26 novembre, le final four a fine gennaio. I playoff del campionato inizieranno il 21 di febbraio.La Lube conferma i cubani Simon, al centro, e Leal, in banda, in regia ha l’ex capitano di Perugia De Cecco, a sostituire Bruninho. Trento ha un attacco stellare, con lo schiacciatore brasiliano Lucarelli e l’opposto olandese Adbel-Aziz, dopo stagioni in cui pagava qualcosa proprio in attacco. Modena perde Ivan Zaytsev (in Russia, al Kemerovo) e l’americano Anderson punta sul giovane Lavia e sui ritorni di Vettori e Petric.Perugia ha Travica come palleggiatore e Solè al centro, dovrebbe rinunciare all’azzurro Lanza.Con gli azzurrabili Randazzo, Sabbi e il francese Tillie Cisterna ha ambizioni di Europa. Patry è l’opposto francese e Maar lo schiacciatore canadese che vorrebbero portare Milano fra le prime 4. Piacenza ha il francese Clevenot e 3 italiani che puntano all’olimpiade, Antonio, Botto e Candellaro.