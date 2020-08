Virtus Roma, ingaggiato il play Usa Gerard Robinson

La Virtus Roma comunica di aver ingaggiato Gerald Robinson, play Usa di 185 cm per 77 kg lo scorso anno con la maglia del Bursaspor. Nato a Nashville (Tennessee) il 10 febbraio 1989, Robinson frequenta il college prima a Tennesse State e poi a Georgia, dove nell'anno da senior fa registrare medie di 14.1 punti, 3.8 rimbalzi e 3.5 assist. Terminata l'esperienza collegiale nel 2012, Robinson approda subito in Europa, ai belgi della Stella Artois Leuven Bears, mettendosi in mostra con 14.5 punti, 2.9 rimbalzi e 2 assist e guadagnandosi la chiamata dal campionato israeliano dall'Hapoel Galil Gilboa.



Nel 2014-15 Robinson compie un ulteriore salto di qualità, passa al BC VEF Riga con i quali vince il campionato lettone e disputa l'Eurocup a 16.1 punti, 3.8 rimbalzi e 3.3 assist nell'arco di dieci gare per poi passare nel campionato francese con il Nanterre nel 2015-16. Dopo aver iniziato l'annata 2016-17 in Iran, Robinson chiude la stagione in Germania all'Alba Berlino.



Il 2017 vede Robinson tornare in Francia per giocare col Monaco per due stagioni, nella prima delle quali farà coppia con Chris Evans, e facendo registrare nella Basketball Champions League 15 punti, 3 rimbalzi e 3.1 assist. Chiusa la parentesi monegasca, Robinson inizia la passata stagione in Grecia con il Promitheas (disputando anche l'Eurocup) per poi finirla in Turchia con il Bursaspor, dove ha chiuso a 10.5 punti, 2.1 rimbalzi e 3 assist.

«Sono molto emozionato all'idea di mettermi alla prova nel campionato italiano, non vedo l'ora di iniziare. In passato mi è capitato diverse volte di giocare contro team italiani nelle competizioni europee, quindi in un certo senso so cosa aspettarmi - spiega Robinson -. Sono una persona competitiva, e quindi ho sempre l'obiettivo di vincere, ponendomi ogni volta traguardi diversi. Ho parlato con coach Bucchi, so che siamo una squadra in divenire ma voglio aiutare i miei nuovi compagni a fare bene, magari provando a raggiungere i playoff».

Gerald Robinson era in cima alla nostra lista perché cercavamo un giocatore che fosse in grado di ricoprire i ruoli di play e di guardia, con una grande esperienza -prosegue il direttore sportivo della Virtus Roma, Valerio Spinelli- europea a ottimo livello. Robinson è un atleta completo: ottimo difensore, veloce, sa far giocare la squadra ma al momento opportuno non manca di prendersi le proprie responsabilità in attacco».



Infine coach Piero Bucchi. «Robinson è un giocatore di esperienza europea comprovata, anche in campionati importanti: ha talento, è affidabile e può giocare sia play che guardia, una doppia dimensione che abbiamo cercato molto in modo da poterlo far giocare anche in coppia con Tommaso Baldasso, un ragazzo in crescita continua del quale mi fido molto. Su Robinson abbiamo avuto ottime referenze anche dal punto di vista caratteriale, ha già giocato con Evans ed è un elemento importante nella costruzione di un gruppo assemblato con un pò di ritardo».

