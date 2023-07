Via ai Mondiali del nuoto, consigli per le medaglie

Nella notte italiana fra sabato e domenica, alle 3.30 (sul posto sette ore in più, e dunque metà mattina) cominciano i mondiali del nuoto ai mondiali di nuoto, come genericamente si chiama l’evento in corso a Fukuoka, in Giappone. Cresce l’attesa e cresce l’ansia da prestazione degli atleti, quella che porta gli stessi a dove affrontare i problemi della salute mentale, che negli ultimi tempi sembra essere diventata la pandemia dei campioni: ne sono risultati affetti, negli ultimi tempi, ragazze e ragazzi imbattibili come i nuotatori Caeleb Dressel, il marcantonio americano alto 1.91 e 88 chili di peso, con 7 ori olimpici e 15 mondiali, che dopo la “fuga da Budapest”, mondiali 2022, si è “nascosto” per un anno ma al ritorno non è riuscito a qualificarsi per Fukuoka, Adam Peaty, il marziano inglese della rana, 3 ori olimpici e 8 mondiali, l’uomo che abbatteva i muri, un altro fisico bestiale, 195x91 capace di portare i limiti umani, primo sotto i 26 secondi (25.95) nei 50 e sotto i 58 prima e i 57 poi (56.88 l’attuale) nei 100, anche lui rinunciatario per il Giappone di oggi, o Kristzof Milak, il delfinista ungherese erede designato di Michael Phelps.

I tre ragazzoni (Milak è 1,90x83) hanno messo a nudo le proprie fragilità e rimandato al prossimo anno olimpico, il 2024 di Parigi, i propositi di ritorno, magari accompagnato dal taping o dal cupping. Il taping è rappresentato da quelle strisce di cerotti, spesso di colori sgargianti, magari elettromagnetici, che seppure non agissero sui muscoli stressati da richieste sempre più invasive (la salute del campione non è solo mentale, anche se c’è chi sostiene che tutto parta da lì, come per l’uomo comune e la ragazza della porta accanto) avrebbero un effetto placebo. Il cupping è quella pratica di origine nella medicina cinese che, con l’applicazione di coppette sulla pelle provoca un effetto ventosa, una specie di risucchio del sangue che poi mostra i “nuotatori a pois”, come la famosa zebra che Mina cantava all’inizio degli Anni Sessanta (“una zebra a pois, è una grande novità, assomiglia ad un sofà”).

Ma a queste pratiche mediche, alle conversazioni con il/la mental coach (i cellulari si surriscaldano e non solo per “colpa” di tiktok da cui partono tendenze e challenge talvolta, sempre più spesso, insensati), agli intrugli più o meno integratori, si accompagnano anche meno tecnologici e numeri “.0” consigli per le medaglie per i nostri ragazzi della Generazione Y o della sopravveniente Gen Z.

SENTI CHE MUSICA

Il sito-Bibbia dei nuotatori, Swimming World, ha stilato, ad esempio, una breve playlist comprensiva dei cinque brani consigliati ai nuotatori in trepida attesa della gara ed adatti a suscitare una supplementare scarica di adrenalina.

Si tratta, per chi volesse esercitarsi, di “Enter Sandman” dei Metallica, di “Welcome to the Jungle” dei Guns n’ Roses, di “Song 2” dei Blur per gli amanti dell’heavy metal, di “Back in Black” degli AC/DC (l’estensore della lista dice di aver avuto molti dubbi per i tanti brani proponibili degli AC/DC e di aver scelto questo perché particolarmente adatto per chi ritorna alle competizioni, dunque un consiglio anticipato per Dressel, Peaty e Milak 2024), e, soprattutto, di “Till I Collapse” di Eminem feat Nate Dogg. Soprattutto, perché era questo del 2002 il brano preferito da Michael Phelps, 23 ori olimpici e 26 mondiali che stanno a significare che la musica (e il testo) doveva avere un certo effetto.

PER UN PELO

Non è solo un’espressione che testimonia una vittoria o una sconfitta per una misura infinitesimale, un pelo appunto, come quella che assegnò il primo posto a Phelps e il secondo a Cavic nei 100 farfalla a Pechino 2008, quando l’americano schiaffeggiò la piastra con violenza e il serbo, pure toccando per primo, la accarezzò, e il cronometro fu fermato dal violento piuttosto che dal carezzevole, a maggior gloria del marketing molto soddisfatto dagli otto ori record del ragazzo di Baltimora.

Qui, nel consiglio mondiale, ci si riferisce alla depilazione semi-integrale, sotto il costume non si va mica a guardare… “Non so se sia scientificamente provato che fa bene, so però che funziona” ha detto Bob Bowman, l’allenatore di Phelps. Laszlo Cseh si rasava anche la testa, ma Phelps lo batteva ugualmente. Mark Spitz aveva i baffi, ma vinceva ugualmente e con i record del mondo. Raccontano che i sovietici di allora (era il 1972) si presentassero la volta successiva, tutti più baffoni di Baffone, convinti dalla leggenda che quello fosse il segreto idrodinamico di Spitz: le fakenews già allora…

Ma forse è solo una questione “mentale”, che va oltre la sensibilità all’acqua che diviene maggiore, più da pesce. “So che rasato mi sento più alto sull’acqua” ha detto Ryan Murphy che sostiene di essere diventato un professionista dell’operazione ceretta: “Faccio boom, boom, boom e via”. Magari sarà doloroso, certo meno di quei costumoni da record che facevano anche sanguinare e richiedevano una vestizione (e soprattutto uno “spogliarello”) più faticoso di quello del torero.