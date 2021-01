Giancarlo Pedote doppia Capo Horn in nona posizione. È l'unico italiano in gara

Giancarlo Pedote di Prysmian Group ha oltrepassato Capo Horn per la prima volta: è un record personale per lo skipper fiorentino, che partecipa al Vendée Globe come unico italiano in gara. In particolare, Giancarlo Pedote ha raggiunto l'estremità del continente sudamericano dopo 57 giorni e 11 ore dal via, cioè alle prime ore del 5 gennaio 2021 (ora italiana). A bordo della sua Foiling, il 45enne Pedote in questo momento si trova in nona posizione, ma a poche miglia di distanza dalla testa del gruppo. Del resto Yannick Bestaven, che conduce la gara, è a sole 776 miglia dal fiorentino, e in questo momento naviga dalle parti delle Isole Falkland. Si tratta di percorrere ancora 7.000 miglia, poco meno di 13.000 chilometri, per arrivare a Les Sables d’Olonne, la meta finale.

Il percorso

Finora sono state percorse circa 20.266 miglia, ossia 37.532 chilometri. Le condizioni metereologiche, nel tratto che Pedote sta attraversando in questo momento, sono particolarmente avverse sia per la mancanza del sole e le basse temperature, sia per la stanchezza causata delle manovre e dalle forti correnti. Il percorso della Vendée Globe corrisponde ad un giro del mondo e la partenza è fissata dalla baia de Les Sables d'Olonne. I velisti discendono quindi tutto l'Atlantico, attraversando poi gli oceani Indiano e Pacifico, e poi di nuovo attraverso l'Atlantico fino in Vandea, Francia. La scorsa edizione del Vendée Globe è stata vinta Armel Le Cléac'h, che secondo gli organizzatori ha completato il percorso in 74 giorni e 3 ore.

