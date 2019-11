Vela, 24 ore all'arrivo della Mini Transat La Boulangére, Beccaria prenota il successo

Ambrogio Beccaria è ormai a meno di 24 ore dall’arrivo alla Martinica, porto d’arrivo della Mini Transat La Boulangére, transatlantica in due tappe per solitari su piccole barche, seppur tiratissime, di appena 6.50 metri di lunghezza. Il navigatore 28enne milanese ha già vinto la tappa La Rochelle-Las Palmas alle Canarie nella categoria “barche di serie”. Ora però, salvo cataclismi, sta per piazzare il colpo grosso e vincere, primo italiano nella storia di questa regata nata nel 1977, anche la tappa dalle Canarie ai Caraib e quindi la Mini Transat. L’arrivo del timoniere italiano è previsto per domani alle 16 UTC. FLO © RIPRODUZIONE RISERVATA