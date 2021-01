Vela, Luna Rossa debutta in America's Cup contro gli inglesi di Ineos Team UK il 15 gennaio

Sarà Ineos Team UK il primo avversario di Luna Rossa Prada Pirelli nelle selezioni tra challenger che si aprono il 15 gennaio 2021 a Auckland, in piena estate australe, nel paradiso Covid free della Nuova Zelanda. Prada Cup si chiama oggi il trofeo che incoronerà chi tra i rappresentanti del New York Yacht Club, il Circolo Vela Sicilia e il Royal Yacht Squadron prevarrà e conquisterà il diritto di sfidare dal 6 marzo 2021 il Defender Emirates Team New Zealand nella 36° America’s Cup.

Le selezioni hanno una struttura articolata. Si parte con quattro gironi eliminatori durante i quali ciascuno dei tre challenger affronta gli altri due quattro volte tra il 15 e il 24 gennaio, periodo all’interno del quale sono previsti giorni di riposo e di recupero. Si corrono due regate al giorno con vento i cui limiti sono fissati tra 6.5 e 21 nodi.

Il campo di regata sarà il rettangolo, con confini virtuali, che abbiamo visto a dicembre per le Prada America’s Cup World Series . All’interno del rettangolo un percorso a bastone con partenza da metà campo di bolina, cioè verso la direzione dalla quale viene il vento. Il posizionamento del campo di gara e il numero di “giri” bolina- poppa sarà stabilito di volta in volta.

Il primo classificato dei Round Robin volerà direttamente nella finale della Prada Cup, mentre il secondo e il terzo disputeranno tra il 29 gennaio e il 2 febbraio una semifinale nella quale vincerà chi per primo avrà collezionato 4 vittorie. Poi dal 13 al 22 febbraio via alla Prada Cup al meglio di 13 prove, corse in questo caso con vento tra i 6.5 e i 23 nodi, le intensità, maggiori verso l’alto, della America’s Cup presented by Prada. Conquisterà la Prada Cup, e il diritto di andare a sfidare il Defender Emirates Team New Zealand, chi per primo avrà raggiunto quota 7 vittorie.

Manca ormai poco alla prova della verità. Sia American Magic che Luna Rossa Prada Pirelli, il 15 gennaio 2021, la prima giornata del primo Round Robin, affronteranno entrambe gli inglesi che sono risultati nettamente inferiori nelle regate di dicembre, le prime per tutti. Problemi principalmente di foil, e si sa che il team del fenomeno pluri-medagliato olimpico Sir Ben Ainsle, uno degli artefici del famoso “come back”di Oracle da 8 a 1 a 9 a 1 a San Francisco nel 2013, e il suo team finanziato da James Ratcliffes stanno lavorando intensamente a modifiche e messa a punto. Nelle due prove inaugurali di Ineos Team UK del prossimo 15 gennaio 2021, la prima contro American Magic e la seconda contro Luna Rossa Prada Pirelli, si saprà se gli inglesi saranno riusciti a colmare il gap e a diventare un avversario temibile o se la sfida si giocherà tutta tra italiani e americani.

