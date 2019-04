Vanessa Ferrari ancora sotto i ferri: ad aprile si opera ai piedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è pace per. La campionessa azzurra della ginnastica artistica, che nel 2019 era tornata con grandi risultati alle gare di coppa del mondo per provare a staccare il pass olimpico per Tokyo, dovrà operarsi di nuovo – il 16 aprile prossimo a Pavia - ad entrambi i piedi: a uno per ripulire uno speroncino osseo che le dà fastidio quando salta e all'altro per una borsite.L'atleta dell'Esercito, campionessa mondiale nel 2006 ad Aarhus e a caccia della quarta partecipazione ai Giochi, ha deciso di operarsi in questo periodo per rientrare per la prossima prova didi specialità a novembre per puntare alle Olimpiadi di. Secondo le stime in tre mesi dovrebbe poter ricominciare a lavorare per poi tornare nel pieno dell'attività nel giro di sei mesi.