Il Covid non ferma Vanessa Ferrari: smaltiti i sintomi, torna ad allenarsi in casa

Vanessa Ferrari ha smaltito i sintomi da Covid ed è tornata ad allenarsi. L'atleta aveva comunicato la sua positività con un post sui social il 17 marzo dopo la gara al PalaRossini di Ancona, dove era tornata sulla pedana dopo un anno di assenza a causa dell'assenza di eventi dovuti alla pandemia. E ha raccontato di febbre, tosse e sintomi influenzali: «Dopo tutta la preparazione e tutto il lavoro fatto per preparare queste fare e tornare sui 4 attrezzi, sono costretta a fermarmi e non so quando potrò riprendermi ad allenarmi».

Ecco, a sei giorni di distanza la prima risposta: Vanessa Ferrari ha smaltito i sintomi ed è tornata ad allenarsi in casa, sfruttando anche garage e giardino come dimostrano i video condividi sui social. La quarantena deve ancora terminare, ma la ripresa è iniziata: «È ora di riaccendere i motori», ha scritto su Instagram.

