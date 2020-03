Valverde: «Giochi nel 2021? Avrò 41 anni ma ci sarò»

Alejandro Valverde, 40 anni il prossimo mese, in Giappone vuole esserci. «Se le Olimpiadi si terranno nell'estate del 2021, se tutto va bene e io sono ancora in buona forma, andrò, anche se avrò 41 anni e tutto sarà ovviamente più complicato» ha detto Valverde in un video pubblicato dal suo team Movistar sui social. «Se sarò scelto dal ct andrò lì per dare il massimo». Valverde non ha mai vinto una medaglia olimpica nonostante abbia partecipato tre volte, nel 2004, 2008 e 2012. Attualmente è chiuso nella sua casa in Spagna, uno dei paesi più colpiti dall'epidemia di Covid-19