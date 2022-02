Valieva, prima le polemiche poi la caduta: la pattinatrice russa accusata per doping chiude l'Olimpiade in lacrime al quarto posto

Prima la polemica per doping, poi la caduta quando era in corsa per la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Finisce in lacrime l'avventura di Kamila Valieva a Pechino. La pattinatrice russa 15enne, che a dicembre era risultata positiva al test antidoping, è caduta ben due volte durante la sua esibizione nel programma libero di pattinaggio e ha commesso diversi errori che hanno mandato all'aria le sue chance per la vittoria.

Valieva cade e chiude quarta

Dopo essere stata squalificata, era stata riammessa in gara a Pechino dal Tas, scatenando diverse polemiche. La foto del suo pianto liberatorio dopo la prima esibizione all'Olimpiade aveva fatto il giro del mondo. Oggi avrebbe potuto vincere l'oro, dopo aver chiuso in testa nel programma corto. In caso di vittoria però non ci sarebbe stata la cerimonia di premiazione. La russa alla fine ha chiuso al quarto posto.